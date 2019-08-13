UEFA Süper Kupa maçına doğru - Maçın hakemleri

13.08.2019 19:17

İngiltere temsilcileri Liverpool ve Chelsea'nin yarın karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı öncesi UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, müsabakada görev yapacak kadın hakemler Fransız Stephanie Frappart, yardımcıları aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill ile dördüncü hakem Cüneyt Çakır, karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rosetti, karşılaşmayı kadın hakemlerin yönetmesi konusunda, "Böyle bir fikrimiz vardı ve hakemler kurulundaki meslektaşlarımla konuşmaya başladık. Süper Kupa için aramızda tartıştık, bu şekilde karar aldık. İşlerinde iyi olan, teknik ve fiziksel olarak son derece güçlü hakemlerde karar kıldık." dedi.

Karşılaşmayı yönetecek Stephanie Frappart'ın dünkü antrenmanda çok koştuğuna dikkati çeken Rosetti, "Erkeklerin geçtiği fiziksel testten de geçti. Zihinsel olarak da çok güçlü. Umuyorum ki Stephanie binlerce genç kadına ilham verebilir. UEFA için önemli bir boyut." ifadelerini kullandı.

Stephanie Frappart'ın ülkesinin 1. lig maçlarında da görev yaptığını hatırlatan Rosetti, "Hakemlerle ilgili kaygım yok. Fizik, teknik ve taktik olarak erkeklerle aynı olduklarını kanıtlamış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Frappart: "Futbol aynı"

Karşılaşmayı yönetecek Stephanie Frappart, maça hazır olduklarını dile getirdi.

Her zaman hazırlık yaptıklarını ve herhangi bir korkularının bulunmadığını kaydeden Frappart, maçı yöneteceğinin açıklanmasının ardından hayatının değiştiğini anlatarak, "Tüm dünyada çok popülerim. Fransa liginde zaten görev yapıyorum, duygularımı biliyorum. Nasıl bir strateji uygulayacağımı biliyorum. Duygularımı yönetmesini biliyorum. Bu, ilk görevlendirme değil. Yarınki maçın anlamının pekala farkındayım." ifadelerini kullandı.

Kadın hakem olarak zorluk yaşamadıklarını vurgulayan Frappart, "Futbol aynı. Sadece kadınlar ve erkekler biraz farklı oynuyor. Kadınlar ve erkekler arasında maç olmuyor ama bizim için aynı futbol. Aynı şekilde oynanıyor. Kadın veya erkek maçı da olsa aynı şekilde yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır: "Sahaya çıktığımızda cinsiyet yoktur"

Maçta 4. hakem olarak görev yapacak Cüneyt Çakır, ev sahibi olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

"Öncelikle herkese 'hoş geldiniz' demek istiyorum." diyen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul çok güzel bir şehir, dünyadaki en güzel şehirlerden biri. Herkesi burada ağırlamaktan onur duyuyorum. İlk görevlendirme yapılan hakem ben oldum. Benim için büyük onur, gurur vesilesi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ve Rosetti'ye bu fırsatı verdikler için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok üst düzey hazırlık seviyesindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hakem ekibine tüm yardımı vereceğim."

Bu önemli karşılaşmayı kadın hakemlerin yönetmesine değinen Çakır, "Bizim için kadın ve erkek hakem arasında fark yoktur, hakemler hakemdir. Sahaya çıktığımız zaman adımız hakemdir; kadın ya da erkek hakem değil. İki hafta önce Zagreb'de Rosetti'nin yönetiminde hazırlık kampımızı yaptık. Aynı hazırlığı yaptık, aynı testlerden geçtik. Oyun kuralları aynı. Aynı antrenmanlardan geçtik, hiç fark yok. Sahaya çıktığımızda cinsiyet yoktur. Olimpiyatlarda Stephanie ve ekibiyle birlikteydim. Başından sonuna kadar tüm antrenmanlarımızı birlikte yaptık. Maçları birlikte yönettik. Samimi olarak söylüyorum gerçekten cesurlar, zor kararları vermede asla tereddüt etmiyorlar. Yarın da göreceksiniz." diye konuştu.

Yardımcı hakemlerin görüşleri

Stephanie Frappart'ın yardımcılığını yapacak hakemlerden Fransız Manuela Nicolosi, yarınki mücadeleyi heyecanla beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda daha popüleriz. İnsanlar bizi sokakta tanıyabiliyor. İyi hazırlandığınız zaman, odaklandığınız zaman maç başladıktan sonra kendinizi mücadeleye bırakabiliyorsunuz. Duygularınız kenarda kalıyor."

Frappart'ın bir diğer yardımcısı İrlandalı hakem Michelle O'Neill ise sürekli hazırlık içinde olduklarına dikkati çekerek, "Büyük bir sahnede ilk görev alışımız değil. Farklı duygulara nasıl tepki vermem gerektiğini, nasıl hazırlanmam ve odaklanmam gerektiğini biliyorum. Önümüzdeki göreve odaklanıyoruz. Genç kızlara ilham vermek çok güzel. Onların önündeki yolu açıyoruz. İzimizden gelecek çocuklar var." diye konuştu.

Kaynak: AA