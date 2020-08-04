Ücretsiz VR oyunlar / VR destekli oyunlar neler? VR destekli oyunlar ile eğlenceyi ikiye katlayabilirsiniz. Sanal Gerçeklik oyunları neler? En iyi PS VR oyunları neler?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların olduğu dönemde oyun oynama oranları artmıştı. Bu oyunlar arasında VR oyunlarda fazlasıyla dikkat çekti. Sanal Gerçeklik destekli oyunlar ile evde eğlenerek hareket etme özelliği de kazanılmış oldu.

ÜCRETSİZ VR OYUNLAR/ VR DESTEKLİ OYUNLAR

Trickster VR: Horde Attack!

Hızlı temposu, tek oyunculu VR oyunu ile Ork Katili Liderlik sıralamasındaki yerinizi belirleyin. Farklı seviyede hasar veren 30 silah ve eşyayla 16 farklı düşmanla karşılaşacaksınız. Bölüm sonu canavarını da yenersiniz kazanan belli!

Oyunu indirmek için buraya tıklayınız.

MSI Electric City: Core Assault

MSI Electric City'nin devamı olan MSI Electric City: Core Assault ile şehri yeniden keşfedin ve sanal gerçeklik ile aksiyonu daha etkileyici yaşayın. Şehir düşmanlar tarafından saldırı altında, ana bölgenin çekirdeğini yok etmek istiyorlar. Çekirdek ve çevresini savunun. Savaş uçağı kontrolü de sizde!

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Drive Through Explosions

Kıyamet sonrası dünyaya hazır olun. Düşman çetelerini yok ettiğiniz sanal gerçeklik oyununda, yüksek hızda ilerlerken hedefi tutturmanız çok önemli.

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Wolfenstein 3D VR

Piksel piksel olan oyun, şimdi modern sanal gerçeklik teknolojisi ile birleşiyor. Kalenin içine gir ve fethet. Oyunu kendi sitesinden indirmek mümkün.

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Guns'n'Stories: Preface VR

Yolunuza pek çok vahşi hayvan çıkacak, çılgın hikayenin bir parçası olmak için silahınızı alın. Ödül avcısı büyük babanızın anılarını daha eğlenceli ve zafer dolu günlere çevirin.

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A Township Tale

Açık dünya RPG, VR, çok oyunculu ve hepsinden önemlisi ücretsiz! Açık dünyayı keşfederken ustalaşın ve hikayenizi oluşturun. Oyunu kendi sitesinden indirebilir ve Discord sunucusunda arkadaş bulabilirsiniz.

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VRChat

Bu oyunda her şey mümkün! En çok izlenen VR kanallarından biri olan JoshDub ve arkadaşlarının içerik hazırladığı bu oyun ücretsiz! Oyunda bir uzaylı, yaşlı bir dede veya bir diş macunu olabilirsiniz. Veya daha duygusal anlar için Ay'da film izleyebilir veya yağmur altında yürüyebilirsiniz.

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DCS World Steam Edition

Dijital Savaş Simülatörü olan oyunla yeni bir dünyaya giriş yapacaksınız. Su-25T "Frogfoot" saldırı jeti ve TF-51D "Mustang" ile uçmanın yeni heyecanı!

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Wave Beta

Wave,ile yıldızlararası müzik festivalinde yerinizi alın. Bir sonraki seviyede canlı konserlere katılın, akıllara durgunluk veren görsel-işitsel deneyimler keşfedin ve özel dans partilerinde arkadaşlarınızla tanışın. Wave Beta evrenini keşfederken gezegenden yeni arkadaşlar edin.

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Rec Room

Rec Room, dünyanın her yerinden arkadaş edinmeniz için harika bir yerdir. Paintball, Laser Tag, Quest ve Rec Royale gibi yoğun çok oyunculu oyunlar oynayın veya parkta arkadaşlarınızla muhabbet edin. Her gün yenileri ekleyerek keşfedebileceğiniz binlerce oyuncu tarafından oluşturulan oyun ve etkinlik odası vardır.

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EN İYİ PS VR OYUNLARI

Paper Beast

No Man's Sky

Wolfenstein: Cyberpilot

Blood & Truth

Beat Saber

Astro Bot Rescue Mission