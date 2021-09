UCLG Kültür Zirvesi etkinlikleri kapsamında İzmir'de 2 önemli sergi daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 9-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak UCLG Kültür Zirvesi öncesi kentte sanat rüzgarları esiyor. 6 Eylül Pazartesi günü Yeşilova Hat: 59 ve 7 Eylül Salı günü "Back To İzmir" adıyla açılacak iki özel sergi İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Poetik işbirliğiyle düzenlenen Yeşilova Hat: 59 fotoğraf sergisi 6 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Akademisyen ve bağımsız sanatçıların yer aldığı İzmir Poetik İnisiyatifi yeni çalışması Yeşilova Hat: 59 ile Bornova Yeşilova bölgesini psikocoğrafya kavramı ile ele alıyor. Yeşilova Hat: 59, İzmir Poetik İnsiyatifi'nin sanatçıları Yeşilova'nın tarihi serüveni içinde kentsel ve toplumsal dönüşümlerini izleyicileri ile paylaşıyor.

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde hafta içi 08. 30-17. 00 saatleri arasında sanatseverlerle buluşacak serginin açılış saati 19. 00. Ayrıca sergi açılışında Prof. Dr. Simber Atay, Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin ve Dr. Mehmet Kahyaoğlu'nun yer alacağı bir söyleşi de yapılacak. Yeşilova Höyüğünün kent tarihi içindeki yeri, höyük - mahalle ilişki ve mahalle ile kent merkezleri arasındaki bağlar ele alınacak.

"Back To İzmir" Salı günü açılıyor

Rafet Arslan'ın küratörlüğünü üstlendiği "Back To İzmir" sergisi İzmir'de doğmuş ya da büyüyen, farklı sebeplerle hayatını başka şehirlerde devam ettiren sanatçıların bir nevi yuvaya dönüş sergisi olmayı amaçlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Back to İzmir sergisi farklı kuşak ve disiplinlerden 19 sanatçının eserlerini yan yana getirerek çağdaş sanatın farklı dinamiklerini buluşturuyor. Back To İzmir sergisi 7 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında farklı kuşak ve disiplinlerden sanatçıların doğup büyüdükleri kentle samimi ve oyuncul bir yaratı eylemi olan sanat ile yeniden kurdukları ilişkiyi ortaya çıkarmaya soyunuyor. Sergi, Hafta içi ve Cumartesi günleri 09. 30 - 17. 30 saatleri arasında Pazar günleri ise 12. 00 - 17. 00 saatleri arasında ziyaretçiye açık olacak.

Yirminin üzerinde eser

Sergi kapsamı içinde Ahmet Elhan, Barış Sarıbaş, Candaş Şişman, Darağaç, Fırat Neziroğlu, Genco Gülan, Gülden Ataman, Halil Vurucuoğlu, Hayal İncedoğan, Mehmet Dere, Merve Şendil, Nejat Satı, Sercan Apaydın, Songül Girgin, Şafak Gürboğa, Şevket Akıncı ve İlhami Tunç Gencer, Okan Aydoğan, Onston Can Yeşiloğlu, Yunus Emre Erdoğan'ın çalışmaları sergilenecek. Video, enstalasyon, desen, resim, heykel, dokuma, fotoğraf ile üretilen 20'nin üzerinde eser, Ahmed Adnan Saygun Sana Merkezi'nin beş salonunu kaplayan bir görsel deneyime izleyiciyi davet ediyor.

Konser, Grafiti ve Mapping bir arada

Sergi için özel hazırlanan kitap Serhan Ada, Rafet Arslan, Barış Yücedağ, Derya Yücel, Doğu Yücel'in yazılarıyla biçimlendirildi. Sergiye bağlı olarak Fuar Kültürpark alanı içindeki seçilen bir alanda özel graffiti çalışması düzenlenmesi yanında bir de konser düzenlenecek. 17 Eylül akşamı 19. 30-23. 30 saatleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde İzmir'li iki müzisyenin oluşturduğu "Hedonutopia" ve İzmir doğumlu müzisyen Berk Sivrikaya'nın başını çektiği "Brek" projesi Back To İzmir projesinin hedeflediği disiplinler arası buluşmayı kentin alanlarına taşıyıp, bir festival havası yaratacak. DJ Liska'nın da sahne alacağı konser etkinliğinde aynı zamanda Tarihi Havagazı Fabrikasında seçilen bir bina üzerinde canlı mapping şov gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre