UCIM Derneği, çocuklar için beden güvenliği eğitimine imza atacak!

UCIM - Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuklar için Türkiye çapında büyük bir projeye başlıyor!

UCIM, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteği ile uygulanan ve Sivil Toplum Destek Programı'nın III. Dönemi kapsamında desteklenen "Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar" projesinde; eğitim, atölye, konferans ve filmler içeren bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Proje kapsamında, Ankara'da bir proje ofisi açılacak, Lego Education markası Türkiye ortağı Teknokta işbirliğiyle dünyada ilk kez lego parçaları ile "mahremiyet eğitim kitleri" oluşturulacak ve pek çok ilde eğitimler gerçekleştirilecek. Çağdaş Drama Derneği ile özel atölyeler, eğitici eğitimleri yapılacak, Joon Sosyal Girişimi ile UCİM'e özel ürünler tasarlanarak satışa sunulacak ve RTÜK ile "Çocuk Dostu Yayıncılık" konferansı gerçekleştirilecek.

Türkiye'de 55 ilde, yaklaşık 60.000 gönüllü ile faaliyet gösteren UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteğiyle yürütülen Sivil Toplum Destek Programı - III (CSSP-III) kapsamında, "Empower UCIM, Empower Children"/ "Güçlü UCIM, Güçlü Çocuklar" projesi ile 100.000 Euro değerinde hibe desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında eğitimler, videolar, belgesel film, sivil toplum - kamu işbirlikleri ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Tüm bunların yanı sıra, yalnız Türkiye'de değil dünyada ilk kez farklı bir yöntemle, mahremiyet konusunu anlatmak için lego parçalarından oluşan bir eğitim kiti hazırlamak üzere; psikologlar ve eğitimcilerden oluşan bir komite bir araya gelecek ve ardından Türkiye çapında pek çok ili kapsayan bir eğitim turu başlayacak. Proje kapsamında ayrıca RTÜK'le de işbirliği yapılarak medyanın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekilecek ve çocuk hak ihlallerine vurgu yapılacak.

Çocuk istismarı konusuna dikkat çekmek üzere; çocuk hakları, mahremiyet, dijital zorbalık, konularında bugüne kadar okullarda, üniversitelerde yüzlerce eğitim veren, farkındalık çalışmaları gerçekleştiren UCIM, aynı zamanda istismar davalarında ve ihbar hattına gelen dosyalarda gönüllü avukatlarıyla ailelere destek oluyor ve rehabilitasyon süreçlerinde rehberlik yapıyor. "Güçlü UCIM, Güçlü Çocuklar" projesi ile daha da güçlenerek sürdürülebilir fayda sağlamayı amaçlayan ve kurumsallaşmayı hedefleyen UCIM'in gerçekleştireceği projenin kapsamı oldukça geniş.

Projenin önceliği eğitim

UCİM'in kapasitesini güçlendirerek daha donanımlı bir kadro ile daha çok kişiye ulaşılmasını sağlamak programın en öncelikli amaçları arasında yer alıyor. 2017 yılında kurulan UCIM, ilk etapta farklı illerdeki üye ve gönüllülerini kurumsal bir şekilde çocuk hakları savunucusu olma ve çevrelerini bilinçlendirme yolunda profesyonel eğitimlerle güçlendirecek. Böylece gönüllü faaliyetleri artırma, illerde daha etkin olma yolunda önemli adımlar atılacak.

Lego Education ile Çocuk Hakları Eğitimi

UCİM proje ortaklarından LEGO Education Türkiye ve Teknokta ile birlikte geliştireceği "Mahremiyet ve Çocuk Hakları" konulu bir LEGO eğitim setiyle okul öncesi çocukların eğitimini hedef alacak. Dünyada bu yaş grubu için oluşturulan ilk interaktif eğitim setiyle öncelikle beş ilde okul öncesi çocuğa eğitim verilmesi hedefleniyor.

Drama ile Mahremiyet Eğitimi

Türkiye'nin pek çok ilinde kamu işbirliğiyle önemli projeler gerçekleştiren Çağdaş Drama Derneği, UCIM eğitimci ve psikologlarıyla birlikte "Çocuklara Yaratıcı Drama ile Mahremiyet Eğitimi" modülü oluşturacak. Teatral dramatizasyonla hazırlanacak eğitim metodu, UCIM ve Çağdaş Drama Derneği aracılığıyla pek çok ilde hayata geçirilecek.

RTÜK ile farkındalık çalışmaları

Bir diğer proje ortağı Radyo Televizyon Üst Kurulu ile televizyon kanal yöneticileri, TV dizisi senaryo yazarları, yapımcılar ve diğer ilgili meslek kollarının katılımıyla düzenlenecek Medya Çalıştayı ile Çocuk İstismarını Önleme konusunda medyadaki farkındalık artırılacak.

Sosyal medya çalışmaları, belgesel ve filmler

Türkiye'nin dört bir tarafında istismara uğrayan çocuk davalarında hukuki destek sağlayan, çocuk hakları konusunda eğitimler veren UCIM, kuruluşundan bu yana yaşadığı deneyimleri bir belgesel ile kamuoyunun bilgisine sunacak. Ayrıca sosyal medyada çocuk istismarına dikkat çekmek ve toplumu bu konuda birlik olmaya davet etmek üzere de sosyal medya kampanyaları düzenleyecek, dijital platformda annelerle bir araya gelecek.

Kaynak: Bültenler