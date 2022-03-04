SİNCAN, ANKARA (DHA) - 'Uçan tekme'li köpek besleme kavgası

ANKARA'da Ömer Faruk G., sitenin içinde sokak köpeklerini beslediğini iddia ettiği komşusu Sultan T.'ye (57) 'uçan tekme' attı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alan Sultan T. ve arkadaşı Melek Ö. (34) ile Ömer Faruk G. ve babası Yüksel G., birbirlerinden şikayetçi oldu.

Sincan ilçesinde Yüksel G., komşuları Sultan T. ve Melek Ö.'nün sitenin çevresinde sokak köpeklerini beslemelerine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesiyle Yüksel G., oğlu Ömer Faruk G.'yi arayarak, durumu anlattı. Ömer Faruk G., sitenin önüne gelirken otomobilinin kayması sonucu park halindeki araçlara çarparak durdu. Araçtan inen Ömer Faruk G., koşarak Sultan T.'ye 'uçan tekme' attı. Sultan T. ise yere yığıldı. Baba Yüksel G. de bu sırada Melek Ö.'ye taş atıp, yumruk indirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Darp raporu alan Sultan T. ve Melek Ö., polis merkezinde ifade vererek, baba ve oğlundan şikayetçi oldu. Yüksel G. ile oğlu Ömer Faruk G. de hayvanseverlerden şikayetçi oldu.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Ömer Faruk G. de "Bir kadına karşı kinlik söz konusu değil. Nedeni, sitenin içinde ve kapının önünde köpeklerin beslenmesi. Köpek geçen hafta çocuğuma saldırdı. Orada kadına şiddet olayı yok. Benim de bahçemde 2 tane köpek var. Köpekleri uzaklaştırmak istediğimizde bize saldırdılar. Ben de oraya gelince kaza yaptım, rastgele kalabalığa girip tekme de değil bu; ayağımı uzattım, göğsüne geldi, arkaya doğru devrildi. Bizzat yumruk atmak gibi bir olay değil. Ortada ağır tahrik var. Ayağımı salladım, o da vurma değil. Vurma olsa kendi yürüyerek hastaneye gitti, sağlıksal bir problemi olmadı" dedi.

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Şaduman UNUTMAZ- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, -