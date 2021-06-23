Uçakta taciz rezaleti! Eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi
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Uçakta taciz rezaleti! Eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi

Uçakta taciz rezaleti! Eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Ailesiyle birlikte ABD'nin Kaliforniya kentine doğru uçan genç kız, yolculuk sırasında kendisini taciz eden 60 yaşındaki adamın hareketlerini kayıt altına aldı. Kız, adamın yol boyunca durmadığını ve elinin vücudunda gezdiğini söyledi.

Amerika'nın Kaliforniya eyaletine giden uçakta yaşanan skandal olay, infiale neden oldu. @mobilesushibar adlı Tik- Tok kullanıcısı genç kız, ailesiyle birlikte Kaliforniya'ya gittiği sırada, başına gelenleri hesabından paylaştı. 18 yaşında olduğu öğrenilen mobilesushibar, uçakta yolculuk yaptığı sırada arka koltuğunda oturan 60 yaşındaki adamın tacizine uğradı.

Uçakta taciz rezaleti! Eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi

KİMSE KENDİSİNE İNANMADI

Genç kız, tacizlere dayanamayınca, söz konusu durumu uçuş ekibine iletti ancak uçuş ekibi, genç kızı dinlemediği ve yerine oturmasını söyledi. Uçuş ekibinden olumsuz yanıt alan genç kız, bu sefer de yanında oturan diğer yolculara aktardı ve bir şeyler yapılmasını talep etti fakat diğer yolcular da genç kızın, kendilerini rahatsız ettiklerini belirterek, yerine oturmasını istedi.

Uçakta taciz rezaleti! Eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi

DESTEK YAĞINCA, İLETİŞİME GEÇTİLER

Genç kız, tüm bu yaşananların ardından uçaktaki taciz anlarını, Tik- Tok hesabından takipçileriyle paylaştı. Kızın paylaşımı kısa sürede ilgili görürken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, kızın videosuna hava yolu şirketini etiketleyerek, harekete geçmeleri için çağrıda bulundu.

"OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI"

Daha sonra yine sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulunan genç kız, gelen tepkilerin üzerine havayolu şirketinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatılacağını söylediklerini aktardı.

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