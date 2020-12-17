Uçaklarda kabin bagajı uygulaması yeniden başladı
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Uçaklarda kabin bagajı uygulaması yeniden başladı

17.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:44

Uçaklarda kabin bagajı uygulaması yeniden başladı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)'nün aldığı karar doğrultusunda 6 aylık ara sonrası bugünden itibaren yolcular, uçağa yeniden kabin bagajıyla binmeye başladı.

Uçaklarda kabin bagajı uygulaması yeniden başladı

İSTANBUL - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)'nün aldığı karar doğrultusunda 6 aylık ara sonrası bugünden itibaren yolcular, uçağa yeniden kabin bagajıyla binmeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Haziran ayından bu yana uygulanan kabin bagajların uçak içine alınmaması konusundaki uygulamada değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğütarafından alınan yeni kararla yolcular bugünden itibaren kabin boy bagajlarıyla seyahat etmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra 8 kilogramlık kabin bagajıyla birlikte uçuşlarına devam etti. Böylece 6 aylık aradan sonra kabin bagajı uygulaması yeniden normalde dönmüş oldu.

Yolcular, yeni uygulamadan memnun

Kabin bagajı uygulamanın normale dönmesini memnuniyetle karşıladığını belirten yolculardan Ercan Hayır, "Aslında ben 'alırlar mı almazlar mı' şeklinde tereddüt yaşadım. Dün akşam internetten bir tarama yaptım. Bugün başlayacağını gördüm ama yine de tereddüt yaşadım. Sağ olsunlar yardımcı oldular, hiçbir problem çıkmadı" şeklinde konuştu.

Yurtdışından gelip İzmir'e gittiğini belirten yolculardan Semih Arın ise, "Yurt dışından geldik yaklaşık 20 aydır Türkiye'de değiliz. Bu gelişmeyi havalimanında öğrendik çok güzel bir uygulama oldu. Daha seri bir şekilde uçaktan ayrılmamız, bu hastalık sürecinde bizim için çok iyi oldu. En azından valiz bekleme sürecimiz yok. Bunun için gerçekten mutlu olduk. İnşallah en kısa zamanda diğer yasaklar da kalkar" ifadelerine yer verdi.

Uçaklarda kabin bagajı uygulaması yeniden başladı
Uçaklarda kabin bagajı uygulaması yeniden başladı
Uçaklarda kabin bagajı uygulaması yeniden başladı
Uçaklarda kabin bagajı uygulaması yeniden başladı
Uçaklarda kabin bagajı uygulaması yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERHAT YASAK

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