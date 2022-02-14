Üç Kuruş canlı izle! Show TV Üç Kuruş 14. bugünkü bölüm canlı izle! 3 Kuruş yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak?

Üç Kuruş canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş canlı izle! Show TV Üç Kuruş 14. bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak?

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal sona yaklaştığını düşündüğü anda Efe ve Çetin'den hiç beklemediği bir şekilde gelen yardımla toparlanır.

Kartal'ın Korkmaz'dan alacağı intikamın peşine düşeceğini bilen Efe, onu durdurmak için çabalasa da Oktay'la kurduğu derin bağ ondan beklenmeyecek bir tercih yapmasına neden olur. Çetin, Kartal'ın gittiği yolun tehlikeli olduğunu bilmektedir ve Efe'ye onun iyiliği için Kartal'ı zapt etmesini söyler. Efe ise Çetin'in gizemini çözdüğünü düşündüğünde Çetin'in onun hakkında tahmin ettiğinden çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu fark eder. Bahar, Azade'yle yüzleşmeye karar verdiğinde onu şok edecek olan gerçekle yüzleşir. Kartal ise intikam planını sona ulaştırabilmek için İrfan'la bir pazarlığa girer.

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ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Üç Kuruş'un 13. bölümünden heyecan ve aksiyon dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Oktay'ın Efe'ye babalık yapamadığını söyleyerek derdini anlattığı tanıtımda Azade'nin Efe ve Kartal'a sunacağı teklif merak konusu oluyor. Azade, bir çanta dolusu parayı Kartal'a gösterirken Çetin'in Azade'yle ilgili "Bu kadının ipiyle kuyuya inilmez" sözleri dikkat çekiyor. Kartal'ın babasına sarıldığı duygusal anlar izleyicileri de derinden etkilerken, "baba" diyerek haykırması "Oktay'a ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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