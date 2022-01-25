Üç Kız Kardeş uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Üç Kız Kardeş romanı yazarı kimdir? Üç Kız Kardeş senaristi kim?
Ekranların yeni başlayacak olan Üç Kız Kardeş dizisi hakkında, Üç Kız Kardeş uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Üç Kız Kardeş romanı yazarı kimdir? Üç Kız Kardeş senaristi kim? soruları merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisi hangi kitaptan uyarlamadır? Üç Kız Kardeş hangi romandan uyarlama? İşte ayrıntılar...
Üç Kız Kardeş bir kitaptan uyarlama mı, yoksa yabancı diziden mi uyarlama? Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, yakında Kanal D'de yayımlanmaya başlayacak olan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Üç Kız Kardeş uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Üç Kız Kardeş romanı yazarı kimdir? Üç Kız Kardeş senaristi kim?
Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından (Üç Kız Kardeş) uyarlanmıştır.
Üç Kız Kardeş Fragmanı Yayında! Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi "Üç Kız Kardeş" yakında Kanal D'de!
Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.
Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna yakın zamanda başlamaya hazırlanan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.
- İclal Aydın - Nesrin
- Özgü Kaya - Türkan
- Almila Ada - Dönüş
- Melisa Berberoğlu - Derya
- Reha Özcan - Sadık
- Berker Güven -
- Veda Yurtsever - Rüçhan
- Benian Dönmez -
- Nazlı Senem Ünal -
- Demircan Kaçel - Mesut
- Vural Şahanoğlu - Serdar
- Hakan Atalay -