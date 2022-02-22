Üç Kız Kardeş kimdir? İsimleri nedir? Üç Kız Kardeş'i canlandıran oyuncular kimlerdir? Üç Kız Kardeş Türkan, Dönüş ve Derya kimdir?

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Üç Kız Kardeş kimdir? İsimleri nedir? Üç Kız Kardeş'i canlandıran oyuncular kimlerdir?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Kız Kardeş 22 Şubat 2022 Salı günü yani bugün Kanal D'de ekranlara gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KİMDİR?

3 kız kardeşin dizideki isimleri şöyle:

Türkân

Dönüş

Derya

3 kız kardeşin gerçek isimleri:

Türkân - Özgü Kaya

Dönüş - Almila Ada

Derya - Melisa Berberoğlu

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN KİMDİR?

Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzel... Hayatı dışardan masal alemi gibi görünse de kapalı kapıların arkasında sadece Türkan'ın gözyaşları vardır. Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür hep. Öyle olmasa annesi onu sadece "güzelim" diye sevmezdi. Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı, onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı. Kocasını da evlendikten sonra yaşadığı cehennem hayatını da kendi seçmedi. Merdivensiz kuleye kapatılmış bir Rapunzel olarak kaderine daha ne kadar razı olacağını kimse bilmemektedir.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Özgü Kaya (d. 17 Haziran 1996, İstanbul), Türk oyuncudur. Özgü Kaya, Adı Efsane, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez dizilerinde rol almıştır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DÖNÜŞ KİMDİR?

Sadık Bey ile Nesrin Hanım'ın ortanca kızları, babası Sadık Bey'e huyu suyu en çok benzeyen kızıdır. Edebiyat okumak istemiş ama geçirdiği rahatsızlıklar ve maddi sıkıntılar buna imkan vermemiş, ablası evlenip, kardeşi de üniversiteyi kazanıp evden gidince anne babasıyla bir başına kalmıştır. Kendisini Çalıkuşu romanının Feride'si ile karşılaştıran Dönüş, aslında romanın Munise'si olduğu gerçeğini(Çalıkuşu Feride'nin kızı), yıllar sonra öğrenecektir. Dönüş'ün en büyük aşkı Serdar'dır. Nesrin, Dönüş'ü Serdar'dan hep uzak tutmaya çalışmıştır. Belki bir süreliğine başarılı olmuştur ama yıllar sonra iki aşık yeniden buluşacaktır.

ALMİLA ADA KİMDİR?

Almila Ada Bayazıtoğlu (d. 4 Ağustos 1994, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusu, model ve balerindir.

Almila Ada, 4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya'da yaşadı. Henüz lise yıllarında Uluslararası Varna Bale Yarışması ve Workshop'u ve Uluslararası Prag Bale Masterclass'ına katılan Almila Ada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı. 2021 yılında ise Menajerimi Ara dizisinde Merve Karakterine hayat vermektedir. Burada bir cast direktörü tarafından teşvik edildi ve oyunculuğa başladı. Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Bu rolünden sonra oyunculuğa olan ilgisi arttı. Aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul'a geldi. Bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı. Sonrasında diksiyon dersleri almaya başladı. Ardından da kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı. 2017 yılında ise Adı Efsane dizisindeErdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı. 2020 yılında Perihan Savaş ve Yağmur Ün'le beraber rol aldığı The Strange Story of a Shining Pearl adlı kısa film ABD'de düzenlenen Queen Palm International Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi', 'En İyi Kısa Film' ve 'En İyi Müzik' dallarında 3 farklı ödül kazandı.

Hollister, IQ, Vogue ve InStyle gibi dergiler için de modellik yapan Almila Ada, 2018 yılında "Pointe Stüdyo" adında bir pilates merkezi kurmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra burada eş zamanlı bale fitness eğitmenliği yapmaktadır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DERYA KİMDİR?

Sadık ve Nesrin Hanım'ın en başına buyruk, en açık sözlü, en asi, "Erkek Fatma" lakaplı kızıdır Derya.Kedilere, köpeklere, ağaçlara, kuşa, böceğe karşı sevgi besleyen, onları kollayan, sahiplenen, her birine birbirinden güzel isimler veren Derya mimar olmak niyetindedir. Hayallerinin peşinde koşmak için hiçbir engele takılmaz ama ne yazık ki en büyük engel yine kendisidir. Uçarılığı, tezcanlılığı ve asiliği onu hata yapmaya sürükleyecek, yanlış insanları tercih edecektir. Hayatımın aşkı diye tutunduğu kendisinden yaşça oldukça büyük olan sorumsuz, serseri bir hayat yaşayanHakan, genç kızı dönülmesi belki de imkansız yollara sürükleyecektir.

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