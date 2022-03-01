Üç Kız Kardeş 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 3. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
- Güncelleme:
Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş bugün 2. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümün ardından dizinin 3. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 3. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 3. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Dizinin bugünkü 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
ÜÇ KIZ KARDEŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
Üç Kız Kardeş 2. Bölüm Ön İzleme Yayında! Türkan başına gelenler hakkında büyük şaşkınlık yaşıyor!
Düğünden hemen sonra evden ayrılan Somer eve döndüğü zaman, Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Ancak hastanede onları hiç beklemedikleri bir sürpriz karşılar. Dönüş'ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olması iki kardeşi aynı anda hastaneye düşürür. Türkan'ın başından ayrılamayan Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.
Derya ablalarının evliliği ile ilgili şüphelerinin peşine takılır. Hastanede Türkan'la karşılaşan Serdar, Derya'ya Türkan'ın durumunu anlatınca parçaları birleştiren Derya, ablasıyla ilgili kaygılarının doğru olduğu ortaya çıkar. Nesrin ve Derya arasındaki gerilim tırmanırken Derya bildiği her şeyi söyler. Artık Kalender ailesi için cehennemin kapıları açılmıştır.
Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi? Yoksa yine Rüçhan Korman'ın yeni bir planıyla mı yüzleşecekler?
Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Türkan
Almila Ada - Dönüş
Melisa Berberoğlu - Derya
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven -
Veda Yurtsever - Rüçhan
Benian Dönmez -
Nazlı Senem Ünal -
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay -