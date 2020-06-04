Twitter Trump'ın 'eşkıya' mesajına uyarı koydu, aynı tweeti yayımlayan başka hesabı askıya aldı
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BBC

Twitter Trump'ın 'eşkıya' mesajına uyarı koydu, aynı tweeti yayımlayan başka hesabı askıya aldı

İngiliz haber sitesi Independent'a göre "@SuspendThePres", adlı hesap Trump'ın gerçekten Twitter kurallarını ihlal edip etmediğini görmek isteyen "@BizzareLazar" adlı kullanıcı tarafından deneme amaçlı olarak yaratıldı.

Twitter Trump'ın 'eşkıya' mesajına uyarı koydu, aynı tweeti yayımlayan başka hesabı askıya aldı
04.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:40

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm tweet'lerini kopyalayan bir hesabı, "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle açılışından üç gün sonra askıya aldı.

Sosyal medya platformu Trump'ın mesajına "teyit" uyarısı koyarken bu hesabın yayınladığı aynı mesajı sildi.

İngiliz haber sitesi Independent'a göre "@SuspendThePres", adlı hesap Trump'ın gerçekten Twitter kurallarını ihlal edip etmediğini görmek isteyen "@BizzareLazar" adlı kullanıcı tarafından deneme amaçlı olarak yaratıldı.

80 milyon takipçisi olan Trump, dünyada bu platformu ek aktif kullanan lider.

Twitter, Trump'ın kimilerince 'kışkırtıcı' bulunan mesajlarını engellemek için yeterince adım atmamakla eleştiriliyordu. Twitter geçen hafta Trump'ın bir mesajına "teyit uyarısı" koymuştu.

Trump, George Floyd adlı siyah bir ABD vatandaşının polis tarafından öldürülmesini protesto edenleri "Eşkıya" diye nitelediği bu mesajında "Yağmala başlarsa ateş açma da başlar" diye tehdit etmişti.

Twitter, "Erişilebilir olması kamuoyunun çıkarına olabilir' diyerek mesajı kaldırmamıştı.

"@SuspendThePres" adlı hesap ise aynı tweet nedeniyle askıya alındı.

Hesap bu tweeti yayımladıktan sonra 12 saat süreyle askıya alınırken mesaj da silindi.

'Twitter'ın açıklamasına katılmıyorum'

Hesabın sahibi, internet sitesine Mashable'a yaptığı açıklamada, "Bilgilenmek için sosyal medyaya giderek daha fazla ihtiyaç duyan özgür bir toplum olarak yayınladıkları mesajlar nedeniyle seçilmiş yetkililerimize hesap sorma sorumluluğumuz var. Ne kadar zorlukları olursa olsun sosyal medya platformlarının da benzer sorumlulukları var" dedi ve ekledi:

"Twitter, bir dünya lideri söz konusu olunca mesajın içerikten bağımsız olarak erişilebilir olmasının ulusal çıkarlar açısından iyi olabileceğini savunuyor. Bu açıklamaya katılmıyorum ve bu içeriğin platformun topluluk kurallarına aykırı olup olmadığını bilmemiz gerektiğini düşünüyorum"

Independent'a göre, @SuspendThePres adlı hesap, Twitter'ın "güçlü hesaplarla sıradan hesaplara" yaklaşıma dikkat çekmek için Trump'ın mesajlarını kopyalamaya devam edecek.

BBC

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