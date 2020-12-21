Twitter Sözleri 2021! En dikkat çekici anlamlı twitter sözleri

Twitter Sözleri sayfamızda sizler için twitterdan paylaşabileceğiniz en dikkat çekici, anlamlı twitter sözlerini derledik. İşte birbirinden etkileyici kısa, kapak, komik twitter sözleri

Twitter Sözleri vatandaşlar tarafından sıkça aranan kelimeler arasında. Bu sayfamızda en güzel anlamlı, kısa twitter sözleri, mesajlarını bulabilirsiniz.

TWİTTER SÖZLERİ

Twitter sözleri, Kim bilir hangi aksam güneşle beraber bende söneceğim kim bilir hangi ellerden son suyumu içeceğim belki göremeden öleceğim fakat yinede seni ebediyen seveceğim.

Kadın, insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar. Twitter sözleri



Twitter sözleri, Dünyan öyle bir kararsın ki, seni aydınlatan tek ışık gözlerim olsun.

Bana kalsa gökyüzündeki tüm yıldızlar yerine bütün insanlara. Senin gözlerinde ışıldayan bir çift yıldızı gönderirdim. Twitter sözleri



Twitter sözleri, Sen dünyaya sürgün bir meleksin. Ve ben seni o kadar çok seveceğim ki. Bir daha cennetine dönemeyeceksin.

Düştüğüm en manalı boşluksun. Twitter sözleri



Twitter sözleri, Gün yüzü hariç tüm yüzleri gördük.

Twitter Sözleri 2021! En dikkat çekici anlamlı twitter sözleri

Sevdiğim kişiyi çileden çıkartıp sinirlendim mi demeyi severim.



Kalbine mektup yazamıyor insan…

Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.

Sevmek ölmektir bence, ben de sevmiştim ölmeden önce.

Bizler tanrının unuttuğu aciz kullar değiliz… Bizler tanrıyı unutmuş aciz kullarız aslında…

Sanırım sen yine, ilk olarak beni harcardın!

Eğer bir erkeğin ego'su tavan yapmışsa… Adamlığına bir tuğla koyamamıştır…



Twitter Sözleri 2021! En dikkat çekici anlamlı twitter sözleri

Aşk, gerçekliğin ilk ışıklarında kaybolacak bir sistir…"

Sebepsiz giden sevgili kaybolan çorabınızın teki gibidir… Elbet bir şeylerin altından çıkar…

Hayat, biz gelecek için planlar yaparken başımızdan geçenlerdir.

Erkek kadına tokat atarsa erkek suçludur, kadın erkeğe tokat atarsa yine erkek suçludur.

Hayırlı eş; Allah'ın kuluna özel bir ikramıdır. Hayırsız eş ise Dünya'nın en ağır imtihanıdır…

Dişisine kötü davranan tek hayvan insanoğludur.



Kalbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yalnızlıkta bulunur.

Sustum anlamadılar, konuştum inanmadılar çünkü herkes anlamak istediği ve inanmak istediği kadar vardılar..

Yaşamak için bir nedeni olan herkes, her sıkıntının üstesinden gelebilir…

Twitter Sözleri 2021! En dikkat çekici anlamlı twitter sözleri

Yanlış trene bindiysen, koridorda ters yöne koşmanın bir faydası yok.

Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsanız, yelkenlerinizi değiştirin.

İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor, ama aşkı bulamıyor…



Her sabah yeni bir gün doğarken, bir gün de eksilir ömürden; Her şafak bir hırsız gibidir Elinde bir fenerle gelen.

Hapşurduğumda; çok yaşa, iyi yaşa yerine benimle yaşa deseydi keşke. Ben de; sen de gör değil de, emrin olur deseydim sessizce.



Yanına kadar koştuktan sonra, bir adım daha atamayacaksan eğer; oraya kadar sakın koşma. Sana değil, bekleyene yazık olur.

Günümüzde en büyük sorun; aptalların kendilerinden son derece emin, zekilerin ise sürekli şüphe içinde olmalarıdır.



Yaşamaktan değil katlanmaktan yorulmuşken bunca yıl, dönüp yeniden, yeniden katlanmak! Hiçliğe inanmak istiyorum, hiçliğin varlığına.

Twitter Sözleri 2021! En dikkat çekici anlamlı twitter sözleri

Bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğiniz anda, ilk vazgeçeceği kişi siz olursunuz…

İstediğin zaman lambayı söndür. Senin karanlığını da tanır ve severim.

İnsanları aldatmak, güldürmekten çok daha kolaydır.



Hayatta unutamayacağın en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarındır.

Salaklığın en büyük belirtisi; herkesi salak bir tek kendini akıllı sanmaktır.

Dün yırtık pantolon aldım çok hoş bir şeydi dışarı çıktım iki saat sonra eve geldim babaannem pantolonu dikmiş.

Twitter Sözleri 2021! En dikkat çekici anlamlı twitter sözleri

Aşk döngüsü: saygı duruşu, cicim ayı, mucuk ayı, trip ayı, boynuz ayı, alkol ayı, ayı oğlu ayı, İstiklal Marşı ve kapanış.



Çirkin kadın vardır ama pek muhabbetim yoktur.

Aşk acısıymış. Seni hiç kola içerken güldürdüler de, burnundan asit geldi mi?



Hansel'le Gretel de ekmeklerinin peşinde iki kardeş sonuçta.

Üşengeçlik tarikatı kuracağım ama şimdi değil.

Kızlar şu sigarayı içiyorsunuz tamam anladık ama kaldırıma oturup, sanki gurbet ele inşaat işçisi olarak gelmiş gibi içmeyin bari lan.

Erkeklerin kalbine giden yol midesinden geçseydi, odalarında Adriana Lima yerine Emine Beder'in posterleri asılı olurdu.



Biz de yıllar sonra birilerinin atası olacağız. Kıvırcık saçlı kızlar candır diye atasözü mü olur yapmayın etmeyin.

Necati'nin golünde şut çektiği yerden taksimetre açsak 15 TL yazar. Oha Necati.

Bekâr kadınlar daha zengin oluyorlarmış. ( bekârlıkları nerden geliyor sanıyorsunuz )

Twitter Sözleri 2021! En dikkat çekici anlamlı twitter sözleri

Araba yarışı oynarken tuşlara daha kuvvetli bastığında arabanın daha hızlı gideceğine inanan insandan ne zarar gelebilir ki, kırmayın onu.



Basketbol mu? Futbol mu? Deseler tenis derim çünkü voleybol daha eğlenceli bu yüzden yüzmeyi tercih ediyorum.

Eğer mutlu olmak istiyorsanız çişinizi uzun süre tutun ve sonra yapın.



Ben de dedem gibi çok zengin olmak istiyorum, dedem de çok zengin olmak isterdi.

Ömer Çelakıl gene şifre çözüyor, utanmasa peygamberliğini ilan edecek. İlan ederse inecek ilk emir belli "TARA" Allah'ını seviyorsan saçını tara.

Tüp bitince sallarız, pil bitince ısırırız, şampuan bitince su döküp çalkalarız. Bittiğinde vazgeçmemek bizim genimizde var.

Twitter Sözleri 2021! En dikkat çekici anlamlı twitter sözleri

Bizim zamanımızda" diye cümleye giren kişilerin ağız bölgesine kösele terlik vurarak tedavi edebilirsiniz.



İstediğin kadar şehirli ol, bütün bağlarını kopar, geçmişe sünger çek. Köyden o peynir gelecek.

NOT : Sizlerin de bildiğiniz Twitter Sözleri varsa yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz.