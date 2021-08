Twitter mı değişti, yenilik mi geldi? Yeni Chirp fontu (yazı tipi) nedir? Chirp fontu nasıldır? Güncellemeden eski sürüme geçiş yapılır mı?

Twitter dün yapılan yenilikle fontunu değiştirdi. Buna göre yeni fontu Chirp oldu. Kullanıcılar yeni değişiklikle karşılaşınca Chirp nedir, yeni font nedir, Chirp nasıl kullanılır merak etti? Peki, font ne demek? Chirp özellikleri nedir? Chirp nasıldır? Kullanışlı mı, göze hitap ediyor mu? İşte tüm detaylar...

Twitter, yeni güncelleme ile Chirp fontuna geçiş yaptı. Peki, Twitter mı değişti, yenilik mi geldi? Yeni Chirp fontu (yazı tipi) nedir? Chirp fontu nasıldır? Eski sürüme geçiş yapılıyor mu?

TWİTTER'A GÜNCELLEME Mİ GELDİ?

Twitter, yeni güncelleme ile Chirp fontuna geçiş yaptı. Buna göre twitter kullanıcıları yeni font ne oldu merak etti.

Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklama şöyle:

"wait did our font change?

okay confirmed it did"

Türkçe anlamı :

"bekle yazı tipimiz mi değişti?

tamam onayladı"

Buna göre Twitter'ın yazı tipi yani fontu değişmiş oldu.

Yeni görüntü şu şekilde:

TWİTTER YENİ FONT CHIRP NEDİR?

Twitter bundan böyle Chirp fontu ile devam edecek. Chirp bir tür yazı tipidir. Windows bilgisayarlarınıza da dilerseniz yükleyebiliyorsunuz. Twitter'da yazı tipi değiştirme bulunmuyor fakat yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz.

FONT NE DEMEK?

Font bir diğer anlamıyla yazı tipi demektir.

Metal dizgisinde bir yazı tipi, harf karakterin belirli bir boyut, ağırlık ve stil idi. Her yazı tipi, her bir glif için bir tür ("sıralama" olarak adlandırılan) eşleşen bir tür kümesi ve genel bir tasarımı paylaşan bir dizi yazı tipinden oluşan bir yazıydı.

Modern kullanımda, dijital tipografinin ortaya çıkmasıyla birlikte, "yazı tipi" genellikle "harf karakteri" ile eş anlamlıdır. Her stil ayrı bir "yazı tipi dosyasında" örneğin, "Bulmer" yazı tipi, "Bulmer roman", "Bulmer", "Bulmer bold" ve "Bulmer genişletilmiş" yazı tiplerini içerebilir; ancak "yazı tipi" terimi, bunlardan birine ya da tüm yazı tipine uygulanır.

Hem geleneksel dizgi biçimlerinde hem de modern kullanımda, "yazı tipi" sözcüğü, yazı tipi tasarımının dağıtım mekanizmasını ifade eder. Geleneksel dizgide yazı tipi metal veya ahşaptan yapılır. Bugün, yazı tipi dijital bir dosyadır.