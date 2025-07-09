Twitter kapandı mı? 9 Temmuz Çarşamba günü X kapandı mı, neden açılmıyor? Kullanıcılar neden X'e giriş yapamıyor?

X platformunda yaşanan erişim sorunları, kullanıcılar arasında endişe yaratmaya devam ediyor. "X çöktü mü?" sorusu sosyal medyada gündem olurken, yaşanan bağlantı problemlerinin kaynağı ve çözümü, kısa sürede en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, X kapandı mı? Neden açılmıyor? X erişim engeli mi aldı? X'e neden bağlanılamıyor? İşte, X platformunda yaşanan bağlantı sorunlarıyla ilgili tüm detaylar ve son gelişmeler...

X (TWİTTER) SORUNU NEDİR?

X platformunda yaşanan erişim sorunları, kullanıcılar arasında endişe yaratıyor. Eğer X'e erişim sorunu yaşıyorsanız, aşağıdaki çözüm yollarını deneyebilirsiniz:

1. İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

Öncelikle internet bağlantınızın stabil olup olmadığını kontrol edin. Diğer web sitelerine veya uygulamalara erişim sağlayabiliyorsanız, sorun büyük ihtimalle X platformuna özgü olabilir.

Twitter kapandı mı

2. X'in Resmi Durum Sayfasını Kontrol Edin

X'in resmi durum sayfasını ziyaret ederek, platformda genel bir sorun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer X'te geniş çaplı bir erişim problemi varsa, bu durum resmi sayfada duyurulacaktır.

3. Tarayıcı veya Uygulama Güncellemelerini Yapın

Eğer X'i tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, tarayıcınızın en güncel sürümde olduğundan emin olun. Mobil uygulama kullanıcıları ise uygulama güncellemelerini kontrol ederek, en son sürümü yüklemelidir.

4. DNS Ayarlarını Değiştirin

Bağlantı sorunlarını gidermek için DNS (Domain Name System) ayarlarınızı değiştirmeniz faydalı olabilir. Bu değişiklikleri yapmak için cihazınızın ayarlar menüsünü kullanabilirsiniz.

5. VPN veya Proxy Kullanın

Eğer bölgesel erişim engeli nedeniyle X'e bağlanamıyorsanız, bir VPN veya proxy kullanarak farklı bir coğrafi konumdan erişim sağlamayı deneyebilirsiniz.

X kapandı mı, neden açılmıyor

6. Tarayıcı Çerezlerini Temizleyin

Tarayıcı çerezlerini temizlemek, geçmiş verilerin sıfırlanmasına yardımcı olabilir ve X platformuna erişim sorunlarını çözebilir.

7. Farklı Bir Cihaz veya Tarayıcı Kullanın

Eğer sorun kullandığınız tarayıcıya özgüyse, başka bir tarayıcı kullanmayı deneyin. Aynı şekilde, sorun cihaza özgü olabilir; bu durumda farklı bir cihazdan X'e erişmeyi deneyebilirsiniz.

Eğer tüm bu yöntemleri denemenize rağmen X'e hala giriş yapamıyorsanız, X'in destek sayfasını ziyaret ederek detaylı yardım alabilirsiniz.

X (TWİTTER) KAPANDI MI?

X'te son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

X'te son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler