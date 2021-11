Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti

Sosyal medya platformu Twitter, CEO'su Jack Dorsey'in görevinden istifa etti. Yerine Twitter Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal geldi.

BİR SÜREDİR YATIRIMCILARIN BASKISI ALTINDAYDI

Twitter'ı 2006'da kuran Dorsey, hem Twitter hem de ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev yapıyordu. Dorsey bir süredir tek bir işe kanalize olması için yatırımcıların istifa baskısı altındaydı.

İSTİFA KARARI SONRASI TWİTTER'IN HİSSELERİ YÜKSELDİ

45 yaşındaki Dorsey'in CEO olarak istifa kararı sonrasında şirketin hisselerinde yüzde 10'luk bir artış yaşandı. Bunun ardından Twitter'in borsadaki işlemleri kısa süreliğine durduruldu.

JACK DORSEY KİMDİR?

Jack Dorsey, 19 Kasım 1976 tarihinde ABD'nin Missouri eyaletinde Marcia ve Tim Dorsey'in oğlu olarak doğdu. 13 yaşına kadar St. Louis Missouri'de büyüdü. Liseyi Bishop Dubourg Lisesinde okudu. Missouri, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde okudu ancak bitirmeden okuldan ayrıldı. Daha sonra New York Üniversitesine devam etti ama buradan da bitirmeden ayrıldı. Çalışma hayatına başladığında Kaliforniya'ya taşındı.

Jack Dorsey, 2008 yılında Technology Review'de "35 yaşın altındaki en yenilikçi 35 kişi"den biri seçildi. Twitter'ın kurucusu olan Dorsey, Square şirketinin kurucusu ve CEO'su olarak da görev yapıyor.

Google, Twitter'ı satın almak istemiş ama kesinlikle satmak istemediğini belirtmişti. Google son olarak Twitter için 2.5 milyar dolar vermeye hazır olduklarını açıklamışlardı. Bunun üzerine açıklama yapan Jack Dorsey, "Bu teklif bana göre bir hakarettir, siz böyle küçük bir paraya Twitter'i almayı mı düşünüyorsunuz." açıklamasını yapmıştı.

21 Mart 2006 tarihinde Twitter kurulduğunda ilk tweeti Jack Dorsey atmış ve "just setting up my twttr." ("Twitter'ımı kuruyorum.") yazmıştı.

