Twitter hikaye özelliği geldi! Twitter Story özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter Fleet nedir?

Sosyal medya mecralarından en çok kullanılanlardan biri olan Twitter'a Instagram ve Snapchat'ten sonra story özelliği geldi. Twitter Story özelliği nasıl kullanılır? Twitter hikaye özelliği ne zaman gelecek?

İnternetin en çok ziyaret edilen sosyal paylaşım platformu Twitter'dan artık "hikaye" paylaşılabilecek. Twitter, 24 saat içerisinde kaybolacak yeni paylaşım özelliği Fleets'i duyurdu. Peki, Twitter Fleets nedir? Twitter "Fleets" nasıl kullanılır? Twitter Fleets ne zaman gelecek?

TWİTTER FLEETS NEDİR?

İlk olarak Snapchat ile tanıdığımız sonra ise sırasıyla Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta da kullanılmaya başlanılan "hikayeler" artık Twitter'da da var. Twitter'ın resmi hesabından bugün yeni özellik "Fleets" in duyurulduğu bir tweet paylaşıldı.

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisye "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak. Fleet'ler, tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

TWİTTER STORY NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Twitter resmi hesabı tarafından atılan tweete göre Fleets bugünden itibaren kullanıma sunuldu.

TWITTER FLEET NASIL KULLANILIR? TWİTTER STORY

Twitter Fleet'i kullanmak için ilk olarak güncelleme yapmanız gerekir.

Güncelleme yaptıktan sonra Ana sayfa kısmına gelerek hikayeleri görebilirsiniz. Hikaye eklemek için ise Sol üst kısımda yer alan yere basmanız yeterlidir. Galerinizdeki fotoğrafları buraya ekleyebilirsiniz.