Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
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Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi

ABD Başkanı Trump'ın Minneapolis'teki olaylar için "Yağma başladığında silahlar ateşlenir" tweetini şiddeti özendirdiği için gizleyen Twitter, Beyaz Saray'ın Twitter hesabından da aynı ifadelerin paylaşılması üzerine o tweeti de gizledi. Beyaz Saray ise teröristlerin tweetlerini gizlemediği için tepki gösterdi, Twitter CEO'su Jack'i etiketledi.

29.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:48

Donald Trump'la Twitter arasında yaşanan gerilime Beyaz Saray'ın kurumsal hesabı da eklendi. Trump'ın ifadelerini paylaşan Beyaz Saray hesabı da şiddeti özendirdiği için Twitter tarafından engellendi.

İki taraf arasında yaşanan gelişmeler şu şekilde gelişti:

TRUMP'IN "SİLAHLAR ATEŞLENİR" TWEETİ GİZLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'teki olaylar için "Bu eşkıyalar (protestocular), George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledim. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." paylaşımı yaptı.

Twitter, bu paylaşımı şiddeti özendirdiği için gizledi.

Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi

BEYAZ SARAY DA AYNI SÖZLERİ PAYLAŞTI, TWEET GİZLENDİ

Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından da aynı sözlerin paylaşılması üzerine bu defa Beyaz Saray'ın tweeti Twitter tarafından gizlendi.

Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi

TERÖRİST TEPKİSİ GÖSTERİLDİ

Beyaz Saray daha sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: "Bu tweet, Twitter'ın şiddeti yüceltme ile ilgili kurallarını ihlal ediyor ama Twitter; teröristler, diktatörler ve yabancı propagandacılara bu platformu kötü niyetli bir şekilde kullanmalarına izin vermeye kararlıdır."

Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi

TWITTER'IN CEO'SU DA ETİKETLENDİ

Twitter'dan daha sonra yapılan paylaşımda Twitter CEO'su Jack Dorsey etiketlenerek "Başkan şiddeti yüceltmedi. Şiddeti kınadı. Jack ve Twiter ön yargılıdır. Kötü niyetleri var. Twitter bir yayıncıdır, platform değil."

Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi

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