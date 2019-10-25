Twitter'dan büyük skandal! Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin hesabını onayladılar

25.10.2019 00:29

Twitter yönetimi, PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani'nin dün açtığı Twitter hesabını onaylayarak büyük bir skandala imza attı. Twitter, daha önce terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda hesabına mavi tık vermişti.

TRUMP HER FIRSATTA ÖVGÜLER DİZİYOR!

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani'ye olan desteğini her fırsatta dile getiren Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum Kobani ile konuşmamdan zevk aldım. Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum." dedi.

Skandal bir paylaşımda bulunan Trump, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Mazlum Kobani ile konuşmamdan gerçekten zevk aldım. Yaptıklarımızı takdir ediyor, ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum. Belki de Kürtlerin Petrol Bölgesi'ne gitme zamanı gelmiştir!

TERÖRİSTBAŞINA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ!

Donald Trump, daha önce de Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Trump paylaşımında, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim." demişti.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: BİZE TESLİM ETMELİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'yle ilişki içinde olan Amerika'ya Erdoğan tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmedi, bu adamı bize teslim etmeleri lazım." dedi.

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYOR

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.