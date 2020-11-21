Twitter, 20 Ocak'ta "POTUS" hesabını Joe Biden'a devredecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Twitter, 20 Ocak'ta "POTUS" hesabını Joe Biden'a devredecek

21.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 21.11.2020 20:07
Twitter, 20 Ocak'ta

Sosyal paylaşım platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı resmi başkanlık hesabının, seçimleri kazanan Joe Biden'a 20 Ocak'ta devredileceğini açıkladı.

Sosyal paylaşım platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı resmi başkanlık hesabının, seçimleri kazanan Joe Biden'a 20 Ocak'ta devredileceğini açıkladı.

Twitter, "President of the United States" ifadesinin kısaltması olarak "POTUS" şeklinde kullanılan hesaba ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şirket, halen ABD Başkanı Donald Trump tarafından kullanılan hesabın, resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2021'de yemin etmesi beklenen Biden'ın ekibine o gün devredileceğini bildirdi.

Açıklamada, "Twitter, Beyaz Saray kurumsal Twitter hesaplarının 20 Ocak 2021'de devredilmesi sürecine hazırlanıyor. 2017'deki geçiş sürecinde yaptığımız gibi bugün de Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi ile yakın iş birliği halinde çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

Şirket, söz konusu sürecin başkanlığın Biden ve ekibine transferi işlemlerinden bağımsız ilerlediğini vurgularken, konuya ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

32,8 milyon takipçisi olan "POTUS" hesabını 4 yıldır kullanan ABD Başkanı Trump, şahsi paylaşımlarını genellikle 88,9 milyon takipçisi bulunan "realDonaldTrump" adlı hesabından yapıyor.

3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Biden kazanırken, Trump ise hile yapıldığını iddia ettiği seçimlerin sonuçlarını kabul etmediğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

İlgili Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı askıya alındı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı askıya alındı
Eskişehir Türk Ocağı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Hatıra Ormanı'na 2 bin 20 fidan
Eskişehir Türk Ocağı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Hatıra Ormanı'na 2 bin 20 fidan
Joe Biden'ın görevi devir alma çalışmalarını sürdürüyor
Joe Biden'ın görevi devir alma çalışmalarını sürdürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki İrem Derici Funda Eryiğit Mustafa Topaloğlu
Spor Deniz Türüç Samet Aybaba Gökhan Gönül Dorukhan Toköz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kasım Çocuk Medya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Twitter, 20 Ocak'ta "POTUS" hesabını Joe Biden'a devredecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 20:10:33. #1.15#
title