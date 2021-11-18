Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağı tarafından tehdit edildi

Twitch platformunda ASMR, IRL ve Hot Tub yayınları yapan Amouranth kullanıcı adlı Kaitlyn, Twitch'teki popüler sayılı içerik üreticilerinden biridir. Geçtiğimiz aylarda'da Twitch hesabı müstehcen içerik nedeniyle kapatılmıştı ve ardından ise yarım saaat içerisinde müstehcen NFT'sini 125 bin dolara satmıştı.

"GÜVENİLİR BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Amouranth, 17 Kasım'da içinde bulunduğu bir iş ortaklığının aniden kötüye gittiğini ve başkalarını da uyarmak amacıyla bir açıklamada bulundu. Amouranth'a göre, bir markayla ortak olmak için görüşmelerde bulundu ve geçmişte diğer yayıncıların bu kişiyle çalıştığını gördüğünden dolayı ortağının güvenilir biri olduğunu düşündü.

Birkaç ay boyunca her şey yolunda bir şekilde çalışırken, iş ortağı bir yolculuğu sırasında Amouranth'ın şehrini ziyaret edeceği konusunda ona mesaj attığını söyledi.

"TEKLİFİNE YANIT VERMEYİNCE AGRESİFLEŞTİ"

"İş hakkında düzenli bir konuşma sırasında onlarla yüz yüze akşam yemeği için buluşmamı isteyen çok ileri bir istek iletti." Diyen Kaitlyn, Pandemi sorunlarını göz önüne alındığında ne kadar rahatsız olduğunu anlattı. "İş hakkında konuşmaya devam ettim, başlangıçta akşam yemeği teklifine yanıt vermedim ve tonu hemen agresifleşti ve davetini reddettiğimi düşündüklerinde anlaşmayı sona erdirmekle tehdit etti." dedi.

Birlikte çalıştığı diğer kadınlarla da özel akşam yemeği davetleri yaptığını ve benzer bir tepki aldığını hiç duymadığını da sözlerine ekledi, ancak bu akşam yemeği davetinin arkasında art niyet olduğunu hissettiğini not etti yayıncı.

İŞ ORTAKLARI TARAFINDAN İLK KEZ SÖMÜRÜLMEDİ

Amouranth, yaşadığı olaydan sonra yaptığı açıklamada, "Kadınların, sadece marka ilişkilerini ve ortaklıklarını sürdürmeye devam etmek için kendilerini rahatsız eden veya daha da kötüsü kabul etmeye zorlayan bir talebi kibarca nasıl reddedecekleri konusunda eğitilmeleri kabul edilemez." Sözlerini ekleyerek açıklamasını bitirdi.

Amouranth, iş ortakları tarafından ilk kez sömürülmediğini ve bu konuda çok fazla deneyime sahip olduğunu da söyledi. Daha önce bunun gibi birçok durumla karşılaştığını söyleyen Amouranth bu sektördeki diğer kızların da böyle bir durumlarla karşılaştıklarından emin olduğunu söyledi.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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