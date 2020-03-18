TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı kutlu olsun"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı kutlu olsun" - Haber
Çanakkale, Güncel

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı kutlu olsun"

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, sonun başlangıcı olarak bir dönüm noktası olmuş, bir devrin battığı gün olarak tarihteki yerini almıştır" dedi.

18.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:41
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu:

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, sonun başlangıcı olarak bir dönüm noktası olmuş, bir devrin battığı gün olarak tarihteki yerini almıştır" dedi.


Eroğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Çanakkale Zaferi, Türk'ün yokluğa ve köleliğe mahkum edilmek istendiği anda izzet ve kahramanlıkla ayağa kalkan milletin birlik olduğunda neleri başarabileceğinin bir göstergesidir. Çanakkale Zaferi, milletimizin kahramanlık ve fedakarlık noktasında zirveye çıktığı, kutsal bir destanın ve onurlu bir mücadelenin adıdır. Çanakkale Destanı, bağrında taşıdığı 280 bin kefensiz aziz şehidimizle sadece bir kahramanlık belgesi değil, aynı zamanda bozulmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimiz daima özenle sahip çıkacağımız birlik ve beraberliğimizin de en büyük sembollerindendir" ifadesini kullandı.


"18 Mart, Türk milleti için yeniden var olmayı anlatır" diyen Eroğlu, şöyle devam etti:


"18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, sonun başlangıcı olarak bir dönüm noktası olmuş, bir devrin battığı gün olarak tarihteki yerini almıştır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının temelinde Çanakkale muharebelerinin başarısının payı büyüktür. Çanakkale Zaferi ile milli mücadele ruhu meşaleleri yakılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temel taşları bu mücadeleler sırasında atılmış ve Türk milletine M. Kemal Atatürk'ü kazandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal ile Türk milletinin buluşması, Türk'ün tarih sahnesinden silinmesini önlemiş, tarihin seyrini değiştiren bir kahraman olarak tarihe mal olmuştur. 18 Mart, sosyal, siyasal gelişmelere olan müthiş etkisi ile dünyadaki dengeleri değiştirmiştir."


Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarını ise Eroğlu şöyle sıraladı:


"20. yüzyıl devletler sistemi değişmiş, imparatorluklar sona ermiştir. Ulus devletler ortaya çıkmaya başlamıştır. İngiliz ve Rusların dünya projesinin sonu olmuştur. Avustralya ve Yeni Zelanda ulus bilincinin oluşmasına katkısı olmuştur. Çanakkale ile bağımsızlık için dünyada başka destanlar oluşturulmuştur. Ritüeller önemli hale gelmiştir."


Eroğlu şunları kaydetti:


"'Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor'. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tarihin seyrini değiştiren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman ecdadımızı ve bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Haber
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası Bakan'dan rahatlatan temel gıda açıklaması Haber
Koronavirüs sonrası Bakan'dan rahatlatan temel gıda açıklaması
Koronavirüs sonrası en çok tercih edilen çorba oldu! Herkes ona koşuyor Haber
Koronavirüs sonrası en çok tercih edilen çorba oldu! Herkes ona koşuyor
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok...
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Abdülhamit Gül Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Rita Wilson Hülya Avşar Guido Senia Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan İtalya Almanya Twitter
Şu an buradasınız: TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı kutlu olsun" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 11:36:52. #1.15#