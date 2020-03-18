TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı kutlu olsun" Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, sonun başlangıcı olarak bir dönüm noktası olmuş, bir devrin battığı gün olarak tarihteki yerini almıştır" dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, sonun başlangıcı olarak bir dönüm noktası olmuş, bir devrin battığı gün olarak tarihteki yerini almıştır" dedi.



Eroğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Çanakkale Zaferi, Türk'ün yokluğa ve köleliğe mahkum edilmek istendiği anda izzet ve kahramanlıkla ayağa kalkan milletin birlik olduğunda neleri başarabileceğinin bir göstergesidir. Çanakkale Zaferi, milletimizin kahramanlık ve fedakarlık noktasında zirveye çıktığı, kutsal bir destanın ve onurlu bir mücadelenin adıdır. Çanakkale Destanı, bağrında taşıdığı 280 bin kefensiz aziz şehidimizle sadece bir kahramanlık belgesi değil, aynı zamanda bozulmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimiz daima özenle sahip çıkacağımız birlik ve beraberliğimizin de en büyük sembollerindendir" ifadesini kullandı.



"18 Mart, Türk milleti için yeniden var olmayı anlatır" diyen Eroğlu, şöyle devam etti:



"18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, sonun başlangıcı olarak bir dönüm noktası olmuş, bir devrin battığı gün olarak tarihteki yerini almıştır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının temelinde Çanakkale muharebelerinin başarısının payı büyüktür. Çanakkale Zaferi ile milli mücadele ruhu meşaleleri yakılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temel taşları bu mücadeleler sırasında atılmış ve Türk milletine M. Kemal Atatürk'ü kazandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal ile Türk milletinin buluşması, Türk'ün tarih sahnesinden silinmesini önlemiş, tarihin seyrini değiştiren bir kahraman olarak tarihe mal olmuştur. 18 Mart, sosyal, siyasal gelişmelere olan müthiş etkisi ile dünyadaki dengeleri değiştirmiştir."



Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarını ise Eroğlu şöyle sıraladı:



"20. yüzyıl devletler sistemi değişmiş, imparatorluklar sona ermiştir. Ulus devletler ortaya çıkmaya başlamıştır. İngiliz ve Rusların dünya projesinin sonu olmuştur. Avustralya ve Yeni Zelanda ulus bilincinin oluşmasına katkısı olmuştur. Çanakkale ile bağımsızlık için dünyada başka destanlar oluşturulmuştur. Ritüeller önemli hale gelmiştir."



Eroğlu şunları kaydetti:



"'Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor'. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tarihin seyrini değiştiren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman ecdadımızı ve bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA