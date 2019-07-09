TVHB Başkanı Eroğlu: Meslek, yeterince değer görmüyor

AKSARAY Veteriner Hekimler Odası'nın daveti üzerine 2 günlük program gerçekleştiren Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin (TVHB) misyonu, kurumsal kimliği ve yürüttüğü veteriner hekimlik hizmetleri konusunda bilgi verdi. TVHB Başkanı Ali Eroğlu, her yıl binlerce öğrencinin mezun olarak mesleğe atılmasıyla yaşanan istihdam daralması ve veteriner hekimliğin Türkiye'de yeterince değer görmemesinden ötürü yaşanan sıkıntılara da değindi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, Aksaray Veteriner Hekimler Odası'nın daveti üzerine gittiği kentte 2 günlük yoğun bir program gerçekleştirdi. TVHB Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu ve yönetim kurulu üyesi Gazi Atıcı'nın da yeraldığı ziyaretlerde Aksaray Valisi Ali Mantı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ı makamlarında ziyaret eden Eroğlu, TVHB'nin misyonu, kurumsal kimliği ve yürüttüğü veteriner hekimlik hizmetleri konusunda bilgi verdi. Aksaray Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret eden Eroğlu ve ekibi, daha sonra mesleki konuların ele alındığı toplantıda veteriner hekimlerle bir araya geldi.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin mezuniyet törenine katılarak, mesleğe atılan genç meslektaşlarına seslendi. Eroğlu, veteriner hekimlik eğitiminin zor olduğunu, mezun olarak mesleğe atılan gençlerin zorluğun üstesinden geldiğini belirterek, "Coşku ve gururu birarada yaşıyoruz. Genç kardeşlerimizi ve onları yetiştiren değerli hocalarını kutluyor ve TVBH olarak mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

İSTİHDAM SIKINTISI VAR

Her yıl binlerce öğrencinin mezun olarak mesleğe atılmasıyla yaşanan istihdam daralması ve veteriner hekimliğin Türkiye'de yeterince değer görmemesinden ötürü yaşanan sıkıntılara da değinen Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlikte okul sonrasında da eğitimin devam ettiğinden söz ederek, bilgiye ulaşma ve kullanmanın veteriner hekimlikte çok önemli olduğunu vurguladı.

VAZGEÇİLMEZ BİR MESLEĞİMİZ VAR

TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, konuşmasının son bölümünde ise veteriner hekimlik mesleğinin misyonu ve sorumluluklarına değindi. Yeni yüzyılda veteriner hekimlerin daha büyük sorumluluk ve görevler üstlendiğini, ilerleyen süreçte görev sorumlulukların artarak devam edeceğini belirten Eroğlu, suda, karada ve havada yaşayan tüm omurgalı ve omurgasız hayvanların sağlığı, hayvan refahı, hayvan hakları, biyogüvenlik, gıda güvenliği, hayvansal üretim ve veteriner halk sağlığı açısından bakıldığında veteriner hekimliğin vazgeçilmez bir meslek olduğunun anlaşılabileceğini anlattı.

TVHB'NİN ÇALIŞMALARI

Ali Eroğlu, başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerde Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği uygulamalarının veteriner hekim odaklı olduğunun altını çizdi. Ülkeler açısından bu uygulamanın stratejik bir önemi bulunduğunu kaydeden Eroğlu, TVHB'nin bunun farkında olduğunu ve ona göre plan ve proje yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti. "Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, veteriner hekimlik mesleğini en iyi şekilde temsil etmeye, veteriner hekimlerin hak ve yararlarını korumaya, standartları yüksek bir veteriner hekimliğin oluşturulmasına, ülkemiz hayvancılığının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması için politikalar üretmeye, stratejiler geliştirmeye gayret ediyoruz. TVHB olarak, ayrıca mesleğimiz ve meslektaşlarımızı ilgilendiren fakülte eğitimi ve sonrasında sürekli eğitim süreci, kamu ve istihdam, kamuda veteriner hekimlik otoritesinin oluşturulması, özlük hakları, kamu dışında istihdam, muayenehane (klinisyen) hekimliği, kurumsallaşma, meslek etiği, deontoloji ve mesleki dayanışma gibi daha birçok konudaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve mesleğimizin hak ettiği yerde olması için mücadele veriyoruz."



Kaynak: DHA

- Ankara