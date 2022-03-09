TVHB Başkanı Eroğlu: "Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır"

ANKARA Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Eroğlu, "Covid-19 salgını bir kez daha gösterdiki hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır" ifadelerine yer verdi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, TVHB'nin 68'inci kuruluş yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgını ve hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yolun tek sağlık yaklaşımı olduğunu belirtti. Ali Eroğlu, TVHB'nin de hizmetlerine devam ettiğini belirtti.

"TVHB 56 bölge ve il veteriner hekimleri odası ile çalışmalarına devam ediyor"

Birliğin çalışmalarına devam ettiğine değinen Eroğlu, "9 Mart Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin kuruluş yıl dönümü. Bu sene 68. Yıl dönümünü kutluyoruz. Kurulduğu yıldan bugüne kadar ülkemizde özellikle hayvancılığın geliştirilmesi ve veteriner hekimliği hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesi noktasında çeşitli çalışmaların içerisinde olmuş bugün itibariyle kendisine bağlı 56 bölge ve il veteriner hekimleri odası ile çalışmalarına devam ediyor" dedi.

"Türk Veteriner Hekimleri Birliği hizmetlerine devam ediyor"

Veteriner hekimlerin birçok alanda hizmet veren bir meslek grubu olduğunu dile getiren Eroğlu," Özellikle 68'nci yıl dolayısıyla birkaç konuyu arz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yapılanma konusu ülkemiz 1937 yılında Cenevre Anlaşmasına imza koymuş ve veteriner hekimliği yapılanması ile ilgili de orada kurallar belirlenmiş daha sonrada Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuş. Alınan kararla 1984 yılında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kaldırıldı yerine başka yapılar oluşturuldu. O günden bugüne kadar aslında o tarih bir kırılma noktası, sorunlar gerek hayvancılık ile ilgili sorunlarımız gerekse hayvan sağlığı, hayvan refahı ve veteriner hekimlerinin çalışma alanları ile ilgili sorunlar istenilen seviyede devam ediyor. Bu geçen süre içerisinde veteriner hekimler hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvansal üretim, gıda güvenliği, çevre sağlığı ve biyo güvenlik gibi çok geniş alanda hizmet veren meslek grubu. Türk Veteriner Hekimleri Birliği de bu çalışmalarda veteriner hekimlere öncülük etmek ve politikaları belirlemek amacıyla hizmetlerine devam ediyor" diye konuştu.

"Mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır"

Covid-19 salgını ile mücadelede en etkili yolun tek sağlık yaklaşımı olduğunu belirten Eroğlu, "Son Covid-19 salgını bir kez daha gösterdi ki hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır. Bizde Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak dünyadaki bu uygulama ve gerçeklerle birlikte hareket ederek tek sağlığın işlevsel yapıların ülkemizde tanımlanmasını ve bir an önce faaliyete geçmesini talep ediyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız var bu çalışmalarımızla somut bir şekilde devletimizin makamlarına ilettik. Covid-19'da bir sınır aşan hastalık malumunuz bütün kıtalarda önemli bir travma oluşturdu. Hala o travma devam ediyor. Erken uyarı, erken teşhis ve erken reaksiyon sistemlerinin oluşturulduğu bir tek sağlık yapılanmasında Türkiye'ye aynı zamanda ihtiyacımızın olduğunu beyan ediyoruz. İletişimi çok önemli buluyoruz. Özellikle kamuoyunda mesleğimizle ilgili meslektaşlarımızla ilgili çeşitli bilgi kirliliğine sebep vermemek için de konuların paylaşılmasından yana olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.