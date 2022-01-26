TV Yayın Akışı! 26 Ocak Çarşamba bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 26 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 26 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 26 Ocak Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)

22:30 Sadakatsiz

01:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Asi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

00:15 Mahkum

03:00 Yasak Elma

05:45 Kadın

ATV YAYIN AKIŞI

8:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kalp Yarası

03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:35 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Fındık İşi (Yabancı Sinema)

22:00 Cumhurbaşkanı Özel

00:00 Fındık İşi (Yabancı Sinema)

02:00 Annemizi Saklarken

04:30 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem

08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:10 Şefin Özel Konuğu

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 112 Acil Çağrı

21:30 Gizemli Adaya Yolculuk (Yabancı Sinema)

23:30 Seneye Bu Zamanlar

01:30 Kıbrıs Zafere Doğru

03:40 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Oynat Bakalım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kibar Feyzo (Yerli Sinema)

21:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

23:30 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

01:30 Üç Kuruş

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

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