Tuzla'dan selden etkilenen iller için yardım tırları ve iş makineleri yola çıktı
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Tuzla'dan selden etkilenen iller için yardım tırları ve iş makineleri yola çıktı

Tuzla'dan selden etkilenen iller için yardım tırları ve iş makineleri yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tuzla Belediyesi, yoğun yağış sonrası oluşan selden etkilenen Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın'a içerisinde temel gıda malzemeleri bulunan yardım tırları ve 2 iş makinesini gönderdi.

Tuzla Belediyesi, yoğun yağış sonrası oluşan selden etkilenen Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın'a içerisinde temel gıda malzemeleri bulunan yardım tırları ve 2 iş makinesini gönderdi.

Tuzla Belediyesi, Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel sonrasında oluşan yaraları sarmak için harekete geçti. Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılayı Tuzla Şubesi işbirliği ile Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın'a içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım tırları ve 2 iş makinesi yola çıktı. Tuzlalı bağışçıların destekler ile hazırlanan gıda kolileri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda tırlara yüklendi. Gönül Elleri Çarşısı'nda hareket eden kafilenin yola çıkışı havadan görüntülendi.

"Selden etkilenen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı görevlisi; "Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak selden etkilenen kardeşlerimize vatandaşlarımızın katkıları ile toplanan yardımları ulaştırmak üzere yola çıkıyoruz. Daha önce yangından etkilenen Antalya ve Muğla bölgelerine yardımlarımızı ulaştırmıştık. Bir daha inşallah böyle felaketler yaşamayız" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'dan selden etkilenen iller için yardım tırları ve iş makineleri yola çıktı
Tuzla'dan selden etkilenen iller için yardım tırları ve iş makineleri yola çıktı
Tuzla'dan selden etkilenen iller için yardım tırları ve iş makineleri yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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