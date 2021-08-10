Tuzla'daki Aslan Park'ta "Dünya Aslan Günü" etkinliği yapıldı
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Tuzla'daki Aslan Park'ta "Dünya Aslan Günü" etkinliği yapıldı

Tuzla'daki Aslan Park'ta 'Dünya Aslan Günü' etkinliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Doğal yaşamda azalan aslan nüfusuna dikkati çekmek amacıyla ilan edilen 10 Ağustos Dünya Aslan Günü kapsamında Tuzla'daki Aslan Park'ta düzenlenen etkinlikte, Türkiye'de dünyaya gelen ilk beyaz aslan yavrusu da tanıtıldı.

Doğal yaşamda azalan aslan nüfusuna dikkati çekmek amacıyla ilan edilen 10 Ağustos Dünya Aslan Günü kapsamında Tuzla'daki Aslan Park'ta düzenlenen etkinlikte, Türkiye'de dünyaya gelen ilk beyaz aslan yavrusu da tanıtıldı.

Etkinlikte, Aslan Park'ta koruma altında olan Afrika aslanları ile beyaz aslanlara karpuz kabuğu içerisinde et verildi.

Öte yandan, parkın ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin ilk ve tek beyaz aslan çifti olan Arya ve Hades'in 45 günlük yavrusu da basın mensuplarına tanıtıldı.

Beyaz aslan yavrusunun ismi sosyal medya oylamasıyla belirlenecek

Tuzla Aslan Park Sorumlu Veteriner Hekimi Yücel Yılmaz, beyaz aslan yavrusu ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada çok az sayıda kalan beyaz aslanlardan bir yavru aldıkları için çok mutlu olduklarını, doğada 30 hayvanat bahçesinde ise 100 beyaz aslan bulunduğunu dile getirdi.

Beyaz aslan yavrusu doğduktan sonra annesinin onunla hiç ilgilenmediğini, bu nedenle kendisinin eve götürüp baktığını ve anne sütüne yakın bir mamayla beslediğini aktaran Yılmaz, "Sağlık durumu gayet iyi. Yavaş yavaş et yemeye başlayacak. Aslan Park ve Coşkun Bayraktar Doğa Koruma Derneği olarak, bu hayvanların üretilmesi, çoğaltılması ve bakılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Yılmaz, yavrunun ismi için sosyal medyadan vatandaşlara seçenekler sunacaklarını belirterek, "Takipçilerimizin en çok oy verdiği ismi koyacağız. Türkiye'deki ilk beyaz aslan yavrusu. Doğada çok az sayıda kalmış bir hayvan. Ender bir türün yavrusunu da bakıp büyüttüğümüz ve doğaya kazandırdığımız için çok mutluyuz. Şu an keyfi gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Tuzla'daki Aslan Park'ta 'Dünya Aslan Günü' etkinliği yapıldı
Tuzla'daki Aslan Park'ta 'Dünya Aslan Günü' etkinliği yapıldı
Tuzla'daki Aslan Park'ta 'Dünya Aslan Günü' etkinliği yapıldı
Tuzla'daki Aslan Park'ta 'Dünya Aslan Günü' etkinliği yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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Tuzla'daki Aslan Park'ta "Dünya Aslan Günü" etkinliği yapıldı - Haberler
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