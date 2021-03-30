Tuzla'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı
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Tuzla'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

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Tuzla'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

İçişleri Bakanlığı'nın "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Tuzla'da bulunan yaya geçitleri kırmızı renge boyandı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Tuzla'da bulunan yaya geçitleri kırmızı renge boyandı. Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan Tuzla Kaymakamlığı'nın önündeki yaya geçidi de Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve öğrencilerin katılımıyla temsili olarak kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Tuzla'da da başladı. Farkındalık çalışması kapsamında Tuzla'da bulunan 189 yaya geçidi kırmızıya boyandı. Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan Tuzla Kaymakamlığı'nın önündeki yaya geçidini kırmızıya boyama etkinliğine Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ord.Prof.Dr.Cahit Arf İlkokulu öğrencileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tuzla Kaymakamlığı önünde bulunan yaya geçidi, etkinliğe katılanlar tarafından kırımızı renge boyandı. Ayrıca cadde üzerinde bunan vatandaşlara yaya geçidinin önemini anlatan broşürler dağıtıldı. Etkinlik sonrasında açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Kaldırımda da, yaya geçitlerinde de her zaman yaya önceliğini dikkate alan bir kent olabilmek için Tuzla olarak gayret ediyoruz ve çalışacağız" dedi.

"Yaya önceliğini dikkate alan bir kent olabilmek için gayret ediyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yayanın önceliği programı doğrultusunda kırmızı çizgimizi gençler ile birlikte çektik. Bütün Tuzla'da da bunu yapacağız. Önceliğin yayanın olduğu trafik kurallarında her zaman anlatılır. Ama bunu uygulayabilmek gelişmişlik göstergesidir. Gelişmiş olan bütün medeni toplumlarda yaya önceliklidir. Kaldırımda da, yaya geçitlerinde de her zaman yaya önceliğini dikkate alan bir kent olabilmek için Tuzla olarak gayret ediyoruz ve çalışacağız" dedi.

"Trafik kazalarında sıfır can kaybı hedefleniyor"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Daha önce öncelik yayanın çalışmaları gerçekleştirmiştik. Bugün ise trafik ışığı bulunmayan okul geçitlerinde, yaya geçitlerinde kırmızı çizgileri çekerek sürücülerimize karşı yayalarımızın haklarını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı
Tuzla'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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