Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı
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Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı

16.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:04

- Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı Tuzla'da minik dostlara üç günde 1 ton mama dağıtıldı İstanbul'da Pazar gününden itibaren etkisi artıran kar yağışı en çok sokak hayvanlarını etkiledi.

- Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı

Tuzla'da minik dostlara üç günde 1 ton mama dağıtıldı

İSTANBUL - İstanbul'da Pazar gününden itibaren etkisi artıran kar yağışı en çok sokak hayvanlarını etkiledi. Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarında mama ve su bulmakta zorlanmaması için seferberlik başlattı. Üç günde yaklaşık bir tondan fazla mama dağıtıldı.

İstanbul'da Pazar gününden itibaren etkisini artıran kar yağışı en çok sokak hayvanlarını etkiledi. Tuzla Belediyesi, ilçenin güzelliğine güzellik katan minik dostları ise unutmadı. Sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarında mama ve su bulmakta zorlanmaması için seferberlik başlattı. Üç günde yaklaşık bir tondan fazla mama dağıtıldı. İlçe genelinde bulunan 91 adet mamamatik ve kedi evlerinin hem maması hem de suyu eksik kalmadı.

"Hayvan sevgisi içimizi ısıtıyor"

Soğuk havada mama dağıtımı yapan ve hayvan sevgisinin soğuk havalarda içini ısıttığını belirten Tuzla Belediyesi görevlisi Güven Burak Haydar," Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Soğuk hava, güneşli hava olması bizim için fark etmiyor. Biz soğuk havalarda da iyi havalarda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tuzlamızın her mahallesinde mama istasyonlarımız var. Bunları düzenli olarak dolduruyoruz. Temiz su içmelerini sağlıyoruz. Günde yaklaşık 20-25 torba yani 300-350 kilogram mama dağıtıyoruz. Ayriyeten sularını veriyoruz. Ben işimi her zaman severek yapıyorum. Hayvanlarda dünyayı ortak paylaştığımız dostlarımız. Onların karnını doyurmak, onların karnını doyurmak beni mutlu ediyor. Hava soğuk, üşüyoruz ama yaptığımız işten dolayı hayvanların karnını doyurduğumuz için bu sevgi içimizi ısıtıyor" dedi.

Sokaka hayvanları için mama ihalesi

Ayrıca hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla 2021 yılında kullanılmak üzere 73 bin ton kedi maması ve 52 bin ton köpek maması alımı için ihale talimatı verildi. Tuzla Belediyesi ve Tuzla'da yaşayan hayvan gönüllülerinin katkılarıyla artık Tuzla'da minik dostlar, aç ve susuz kalmayacak.

Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı
Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı
Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı
Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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