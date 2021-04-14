Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelerin çarşısı var

Alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürecek.

Alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürecek. Gönül Elleri Çarşısı tarafından Ramazan ayı boyunca bin aileye gıda çeki, 200 aileye sıcak yemek, 2 bin aileye gıda kolisi, 2 bin çocuğa da bayramlık hediye edilecek. Yardımsever vatandaşlara seslenen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, "Bizim yaptığımız yardımlar kadar vatandaşlarımızın bizlere ulaştıracağı bağışlar da büyük önem arz ediyor" dedi.

Tuzla'da 14 komisyon ile sokak sokak, ev ev dolaşarak ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen ve belirlenen ailelerin ihtiyaçlarını gideren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürecek. Gönül Elleri Çarşısı'na vatandaşlar tarafından bağışlanan yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere umut olurken, dayanışmanın da en büyük örneği sergileniyor. Ramazan ayı boyunca Gönül Elleri Çarşısı'nın 14 komisyonu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen bin aileye gıda çeki, 200 aileye sıcak yemek, 2 bin aileye gıda kolisi ve 2 bin çocuğa da bayramlık hediye edilecek. Bu kapsamda ilk dağıtımlar yapılmaya başlandı.

"En büyük güvencemiz bağışçılarımız"

Ramazan ayı boyunca yapılacak bağışların belirlenen ihtiyaç sahiplerine gittiğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı'nın Tuzla'da binlerce yüreğe dokunduğunu belirtti. Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı olarak yılın her günü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 14 komisyonumuzda görevli gönüllülerimiz, kapı kapı dolaşıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyen gönüllülerimizin belirlediği ihtiyaç sahibi hanelerin, içerisinde bulunan tüm sorunları el ele vererek çözüyoruz. Kıyafetten gıdaya, eşyadan eğitime birçok alanda destekler veriyoruz. Bunları yaparken de en büyük güvencemiz bağışçılarımız. Bağışçılarımızın bize güvenerek getirdiklerini biz de ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuyoruz. Buradan seslenmek istiyorum, gelin Gönül Elleri Çarşımız aracılığıyla binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza birlikte ulaşalım" dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'na bağış yapmak isteyen vatandaşlar, 444 09 06 numaralı Tuzla Belediyesi İletişim Merkezi'nden veya Gönül Elleri Çarşısı'na gelerek kumanya, iftar, fitre ve bayramlık bağışlarından istediklerini seçerek iyilik ordusuna dahil olabilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı