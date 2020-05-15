Tuzla'da her ay 3 binden fazla hastaya evde sağlık hizmeti
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Tuzla'da her ay 3 binden fazla hastaya evde sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Evde Sağlıkta Tuzla Modeli"nin koronavirüs salgını döneminde de ağır hastalar, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Tuzlalı vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı duyuruldu.

Tuzla'da her ay 3 binden fazla hastaya evde sağlık hizmeti
15.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:38

Sağlık Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Evde Sağlıkta Tuzla Modeli"nin koronavirüs salgını döneminde de ağır hastalar, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Tuzlalı vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı duyuruldu.Ayda 3 binden fazla hastaya evde sağlık hizmeti veren Tuzla Belediyesi'ne günde ortalama 100'ün üzerinde çağrı geliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "Evde sağlık alanında çevre belediyeler başta olmak üzere başka illerin belediyelerine ve büyükşehir belediyelerine örnek olan Evde Sağlıkta Tuzla Modelimizi, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Türkiye'de şu an için evde sağlık hizmeti alanında kamu ortaklığı bulunan hiçbir belediye yok, bu alanda tekiz. Bu bizi ciddi anlamda gururlandırıyor" dedi.

Koronavirüs vakaları evde bakım hizmetlerinin önemini bir kez daha hatırlattı. Tuzla Belediyesi bu alanda diğer belediyelere rol model olduklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın literatürüne örnek model olarak giren "Evde Sağlıkta Tuzla Modeli"nin özellikle pandemi döneminde vatandaşın imdadına yetiştiğine dikkat çekti.Koronavirüs salgını döneminde de vatandaşların hayatına büyük kolaylıklar sağlayan ekipler, ağır hastalar, sokağa çıkma engeli bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan hastalar başta olmak üzere tüm Tuzlalı vatandaşların tıbbi takip ve işlemlerini evlerine giderek uyguluyor.

AYDA 3 BİNİN ÜZERİNDE HASTAYA EVDE HİZMET VERİYOR

Hafta sonları da dahil olmak üzere 7/24 hizmet veren Tuzla Belediyesi'ne ilçe sakinleri teşekkürlerini iletiyorlar. Evde sağlık hizmetlerine talebin daha da yoğunlaştığı bu dönemde Sağlık Bakanlığı ortak projesi ile aylık 3 binin üzerinde hastaya evde sağlık hizmeti veren Tuzla Belediyesi'ne günde ortalama 100'ün üzerinde çağrı geliyor. Gelen talepleri en sağlıklı şekilde karşılamayı hedefleyen Tuzla Belediyesi, evde sağlık hizmetleri alanına 8 ek personel daha sağlayarak personel sayısını 28'e, araç sayısını da 7'ye çıkardı.

"TÜRKİYE'DEKİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA KAMU ORTAKLIĞI BULUNAN TEK BELEDİYEYİZ"

Türkiye'de ilk kez bir belediyenin evde sağlık hizmetleri alanında Sağlık Bakanlığı ile ortak projede birleşerek hizmet verdiğini vurgulayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şöyle konuştu: "Evde sağlık alanında çevre belediyeler başta olmak üzere başka illerin belediyelerine ve büyükşehir belediyelerine "Evde Sağlıkta Tuzla Modelimizle" örnek olduk. Belediyeler modelimizi inceliyorlar ve bunu başarılı bir model olarak tanımlayarak, bizden protokol talebinde bulunuyorlar. İki ulusal, bir de uluslararası kongrede örnek proje olarak incelenen 'Evde Sağlıkta Tuzla Modelimiz' aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın literatürüne girdi. Evde Sağlıkta Tuzla Modelimizi, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Türkiye'de şu an için evde sağlık hizmeti alanında kamu ortaklığı bulunan hiçbir belediye yok bu alanda tekiz. Bu bizi ciddi anlamda gururlandırıyor."

SOKAĞA ÇIKMA KISITI BULUNAN VE AĞIR HASTALAR YATTIĞI YERDEN TÜM RAPORLARINI ALABİLİYOR

Evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra, hastaneye gitmesi gereken vatandaşlara da hasta nakil araçları ile ulaşım hizmeti verdiklerini ifade eden Yazıcı, "Tuzla Belediyesi olarak bu alanda da farkımızı ortaya koyuyoruz. Evde Sağlıkta Tuzla Modelimizle özellikle böyle bir dönemde vatandaşımızı mağdur etmemek için hafta sonları da dahil 7/24 hizmet veriyoruz. Bu dönemde bizim için en öncelikli konu vatandaşımızın sağlığını korumak" dedi ve ekledi: "Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Korona döneminde özellikle ağır hastalarımız, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız başta olmak üzere farklı yaş gruplarından ciddi oranda çağrı aldık.

Hastanelerimizde yoğunluk olmaması için, hastalarımızın izole edilmesine katkı sağlamak için farklı yaş gruplarında, farklı gruplardaki hastalarımız için hizmet verdik. Bu süreçte, ayrıca evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü 1100 vatandaşımızın ilaç alımı, market alışverişleri, fatura ödemeleri, e-devlet şifre alımı gibi ihtiyaçlarını da karşıladık. Ağır hastalarımız, 65 yaş ve üstü ve kronik hastalarımızın hiç hastaneye gitmeden yattıkları yerden tüm tahlillerini, hatta heyet raporlarını bile almalarını sağlıyoruz. Ağır hastalarımızın tıbbi takipleri konusunda Tuzla Devlet Hastanesi uzmanlarından da destek alıyoruz. Hastaneye gidilmesi gereken zaruri hallerde hastalarımızın yanında yine bizler varız. Hasta nakil araçlarımızla 650 hastamızın ilgili hastanelere ulaşımını gerçekleştirdik. Dönemsel tedbirler ile çalışma ağımızı konu başlıklarını genişleterek sürdürüyoruz" 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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