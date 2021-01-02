Tuzla'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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Tuzla'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

02.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 20:10

Tuzla'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın söndürülürken, bir itfaiye eri yaralandı.

Tuzla'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın söndürülürken, bir itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatboyu Caddesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale esnasında doğal gaz patlamasının meydana gelmesi nedeniyle itfaiye eri Hasan Gökay, hafif şekilde yaralandı. Hasan Gökay, bölgedeki sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olay yeri inceleme ekipleri de patlamaya ilişkin araştırma başlattı.

Tuzla'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Tuzla'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Tuzla'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Tuzla'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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