Tuzla'da 2'inci kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği işbirliği ile düzenlenen 2'inci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı. Turnuva, Tuzla siyaseti ve kamu kurumlarının temsilcilerin katılımı ile oynanan Voleybol maçı ile başladı.

Sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla Tuzla'da farklı spor branşlarında turnuvalar düzenleyen Tuzla Belediyesi, İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği işbirliği ile 2'inci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenledi. Turnuvanın açılışı Tuzla Mehmet Tekinalp Spor Salonu'nda özel bir maça ev sahipliği yaptı. Düzenlenen açılış maçında Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi partilerin Tuzla İlçe Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Dostluk havasında geçen maçın hava atışını Tuzla Kaymakamı Ali Akça yaptı. Tuzla'da bulunan kurumların katıldığı turnuva rekabetçi müsabakalara ev sahipliği yapacak. Tuzla siyasetinin açılış maçı nedeniyle bir araya gelmesini değerlendiren Başkan Yazıcı," Siyasette hizmet ve rekabet vardır ama rekabet hizmette olacaktır. Burada karşılıklı takımları kurduk, hep beraber rekabeti ortaya koyduk. Sonuçta kazanmak vardı kazandık. Mühim olan hedefi kilitlenmekti. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Birlik ve güzellik içerisinde güzel bir turnuva düzenleniyor"

Açılış maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Güzel bir turnuva düzenleniyor bu turnuvanın ilk maçında bir gösteri maçıyla yapıyoruz. Bütün siyasi partilerdeki arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız ve bürokrasideki arkadaşlarımız, müdür beylerle beraber güzel bir karşılaşma oldu. Kimin kazandığı önemli değil dostluk kazanacak, ama biz kazandık hatırlatayım. Kurumsal olarak ikincisi düzenlenen bu turnuvayla Tuzla'da ki birlik beraberliğimizi her zaman arttırmaya çalışacağız. Sporun birleştirici ve kardeşliği ortaya koyan güzel yapısını hep beraber değerlendiriyoruz. Kaymakam Bey'in de hava atışını yapması çok anlamlı oldu. Katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur," Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bu güzel turnuvanın açılışını yaptık. Kamu kurum müdürlerimiz, belediye başkanımız, siyasi partilerimizin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle hep beraber dostça, kardeşçe bir mücadele sergiledik iyi olan kazandı." dedi. - İSTANBUL