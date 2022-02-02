Tuzla Belediyesinin Teknoloji Merkezi ilk öğrencilerini ağırladı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğinde hayata geçirdiği Teknoloji Merkezi (TEKMER), ilk öğrencilerini ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Üniversitesi IEEE Kulübü tarafından düzenlenen ve 48 saat süren "Global Game Jam" etkinliği Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Merkezi'ndeki TEKMER'de gerçekleştirildi.

Oyun geliştirmeye meraklı, yazılım, tasarım, sanat, hikaye anlatıcılığı, müzik gibi alanlardaki yeteneklerini bir esere dönüştürmeye istekli herkesin davet edildiği etkinlikte öğrencilerin temel ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı.

Etkinliğe katılan Galatasaray Üniversitesi IEEE Kulübü'nden Sadık Efe Sarıtunalı, doğanın içinde yer alan merkezin kendileri için ilham verici olduğunu belirtti.

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Dora Şayan, amaçlarının oyun tasarımı, yazılım ve müzik alanlarıyla uğraşan insanları bir araya getirip hem eğlenerek hem de bilgileri aktararak güzel bir proje çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen TEKMER'de, fikri olan öğrencilerin risk sermayesi olan yatırımcıyla buluşturulması hedefleniyor.