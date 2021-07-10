Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "geri dönüşüm amcası" Güner'i ziyaret etti
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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "geri dönüşüm amcası" Güner'i ziyaret etti

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, 'geri dönüşüm amcası' Güner'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede 40 yıldır otomobil lastiği tamiri yapan Ahmet Güner'i iş yerinde ziyaret ederek, geri dönüşüm çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede 40 yıldır otomobil lastiği tamiri yapan Ahmet Güner'i iş yerinde ziyaret ederek, geri dönüşüm çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "geri dönüşümcü amca" olarak tanınan Güner, Yayla Mahallesi'nde bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobil lastiklerini tamir ederken ortaya çıkan atıkları kutularda biriktirerek, geri dönüşüme kazandıran Güner, komşularının bu amaçla kendisine getirdiği ürünleri de ayrıştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, çok önemli bir zanaatkarla bir araya geldiklerini belirtti.

Tuzla'da çalışan Güner'in, geri dönüşümdeki amacını kendisine anlattığını ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Kendileri lastik tamiri ve değiştirilmesi konusunda bir zanaatkardır. Çekirdekten yetişme ve inşallah Rabbim sayılarını artırsın. Böylesine önemli bir konunun altını çizerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış olduğu 'Sıfır Atık' projesi ile 'en iyi kazanç tasarruftur' düşüncesi ile yapılanlar, ülke ekonomisi ve çevreye katkısı açısından mükemmeldir. Ben tebrik ediyorum."

Güner ise geri dönüşüm atıklarını çöpe attığında içinin rahat etmediğini belirtti.

Bir gün kendi kendine düşündüğünü aktaran Güner, "Türkiye'de benim gibi lastik tamiri yapan, 5 bin kişi vardır. Fazlasını düşünmedim. 5 bin kişi, ayda 5 kilo toplamış olsa... 5 bin kişinin topladığını toprağa atarsanız, o toprak ne hale geliyor? Biriktirip geri dönüşüme gönderdiğimizde ise ülkemize bir katkı sağlanıyor. O şekilde başladım." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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