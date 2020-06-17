Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo telef oldu
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Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo telef oldu

On binlerce flamingonun kuluçkaya yatmak için geldiği Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo (allı turna) ölü olarak bulundu.

Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo telef oldu
17.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:46

On binlerce flamingonun kuluçkaya yatmak için geldiği Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo (allı turna) ölü olarak bulundu.
Doğa harikası ve flamingo cenneti olarak bilinen, Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tuz Gölü'nde son zamanlarda görülen flamingo (allı turna) ölümleri dikkat çekiyor. Kuluçkaya yatmak için dünyada flamingoların tercih ettiği en önemli sulak alanlar arasında yer alan ve her yıl on binlerce flamingonun geldiği Tuz Gölü'nde çok sayıda flamingo ölü olarak bulundu. Tuz Gölü'nü hem beslenme hem de kuluçka için tercih eden flamingoların esrarengiz ölümü dikkat çekerken, gölde flamingoların bulunduğu yaklaşık 20 ayrı noktada yüzlerce flamingonun öldüğü görüldü. Ölü olarak bulunan flamingoların büyük çoğunluğu genç flamingolardan oluşuyor. Bazı ölmüş flamingoların gölde tuzla kaplanarak bembeyaz oluşu da dikkat çekti.
Doğa ve hayvanseverler konuyla ilgili yetkililerden yardım isterken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Konya Bölge Müdürlüğü ile Aksaray İl Müdürlüğü inceleme ve araştırma başlattı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan Mustafa Sanlav (58), yüzlerce flamingonun telef olduğunun araştırılması gerektiğini belirterek, "Tuz Gölü dendiği zaman aklımıza allı turnalar, yani flamingolar gelir. Türkiye'de en çok flamingonun yetiştiği, büyüdüğü, barındığı ve beslendiği yer Tuz Gölü. Yani bu sınırlar. Ama yüzlerce flamingo burada telef oluyor. Neden telef oluyor? Şimdi doğayı sevenler ve hayvanları sevenlerden, yetkililerden bu hayvanların neden telef olduğu araştırılarak yardım yapılırsa, bu hayvanlar telef olmazsa çok büyük katkı sağlayacağına, güzellik katacağına inanıyorum" dedi.
Bir başka vatandaş ise "Aksaray'ın Eskil ilçesinde Tuz Gölü'nde her sene on binlerce flamingo geliyor bu bölgeye. Fakat maalesef bir kısmı burada bilinmeyen sebeplerden ölüyor. Bu bizim doğamızın güzelliklerinden birisi olan flamingoların daha uzun süre, daha fazla yaşaması, çevremizin ve doğamızın geleceği için çok önemli. Biz buradan doğaseverlerden ve yetkililerden bu konuya çözüm bulunmasını ve flamingoların ölüm oranlarının en aza indirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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