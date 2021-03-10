Son dakika haberi... Tuz Gölü kıyısında lavanta tarlası oluşturuldu, bungalov evler konuldu

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Şereflikoçhisar Belediyesince Tuz Gölü kıyısında lavanta tarlası oluşturuldu, kıyıya yakın yerlere bungalov evler inşa edildi.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günübirlik sosyal tesis çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları kapsamında gölün kıyısında 27 dönümlük arazide 23 bin 200 lavanta fidesini toprakla buluşturduklarını söyledi.

Büyük turizm potansiyeline sahip Tuz Gölü'nden ilçe olarak en iyi şekilde faydalanmak istediklerini anlatan Çelik, "Bungalov ev ile lavanta tarlası çalışmalarında sona gelindi, çevre düzenleme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bitkilerin sulama çalışmalarını bölgedeki 10 tonluk 5 su deposuyla damlama sulama yöntemi uygulanarak sürdürülecek. Tuz Gölü'nün eşsiz beyazlığı artık mor lavantalarla güzelliğine güzellik katacak. Şereflikoçhisar bölgenin parlayan yıldızı olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murathan Demirkan