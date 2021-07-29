Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde birden farklı noktada başlayan orman yangınları sürüyor. Havanın kararmasıyla yangınların boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Marmaris'ten tüyler ürperten fotoğraflar geldi.

Türkiye, dün ve bugün çıkan büyük çaplı orman yangınları nedeniyle teyakkuza geçti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için yürüttüğü çalışmalar hummalı şekilde devam ederken, bölgeden gelen görüntüler de felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DE MÜDAHALE EDİYOR

Armutalan Mahallesi'nde başlayan yangın İçmeler Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor.

ALEVLER ADETA GECEYİ AYDINLATTI

Orman yangınlara teslim olan Muğla'da hava kararmasına rağmen söndürme ekiplerinin müdahalesi karadan, denizden ve havadan devam ediyor. Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz'deki yangınlar devam ediyor. Bodrum'daki yangında alevler adeta gecenin karanlığını aydınlatıyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Söndürme ekipleri yoğun bir şekilde alevlerle mücadele ederken oluşan elim manzara sadece ormanları değil görenlerin yüreklerini de yakıyor. İl genelindeki yangınlarda söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İşte Marmaris'teki vahim tabloyu gözler önüne seren fotoğraflar: