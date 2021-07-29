Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde birden farklı noktada başlayan orman yangınları sürüyor. Havanın kararmasıyla yangınların boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Marmaris'ten tüyler ürperten fotoğraflar geldi.

Türkiye, dün ve bugün çıkan büyük çaplı orman yangınları nedeniyle teyakkuza geçti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için yürüttüğü çalışmalar hummalı şekilde devam ederken, bölgeden gelen görüntüler de felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DE MÜDAHALE EDİYOR

Armutalan Mahallesi'nde başlayan yangın İçmeler Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor.

ALEVLER ADETA GECEYİ AYDINLATTI

Orman yangınlara teslim olan Muğla'da hava kararmasına rağmen söndürme ekiplerinin müdahalesi karadan, denizden ve havadan devam ediyor. Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz'deki yangınlar devam ediyor. Bodrum'daki yangında alevler adeta gecenin karanlığını aydınlatıyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Söndürme ekipleri yoğun bir şekilde alevlerle mücadele ederken oluşan elim manzara sadece ormanları değil görenlerin yüreklerini de yakıyor. İl genelindeki yangınlarda söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İşte Marmaris'teki vahim tabloyu gözler önüne seren fotoğraflar:

Tüyler ürperten anlar! Marmaris'te hava kararınca, felaket daha da korkunç bir hal aldı
Tüyler ürperten anlar! Marmaris'te hava kararınca, felaket daha da korkunç bir hal aldı
Tüyler ürperten anlar! Marmaris'te hava kararınca, felaket daha da korkunç bir hal aldı
Tüyler ürperten anlar! Marmaris'te hava kararınca, felaket daha da korkunç bir hal aldı
Tüyler ürperten anlar! Marmaris'te hava kararınca, felaket daha da korkunç bir hal aldı
Tüyler ürperten anlar! Marmaris'te hava kararınca, felaket daha da korkunç bir hal aldı
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Alevler lüks otele sıçradı
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Alevler lüks otele sıçradı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ece Erken İrem Derici Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Muslera Arda Turan Aytaç Kara Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 22:54:31. #1.14#

title