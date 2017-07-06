Tütüncü İdil'de Tecrübelerini Paylaştı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yardımcıları ve bürokratlarıyla birlikte kayyum danışmanı olarak atandığı Şırnak'ın İdil ilçesi ziyaretinde, bilgi ve birikimlerini paylaştı.



Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesini modernleştiren ekibiyle birlikte kayyum danışmanı olarak gittiği Şırnak'ı İdil ilçesinde, bilgi ve birikimlerini paylaştı.



Teknikten sorumlu başkan yardımcısı Sebahat Adanır, sosyal ve kültürel hizmetlerden sorumlu yardımcısı Mustafa Özsoy, idari işlerden sorumlu yardımcısı Fatih Özaslan ile bürokratlarıyla birlikte İdil ziyaretini gerçekleştiren Başkan Tütüncü'yü, İdil Belediyesi'ne kayyum olarak atanmış olan Kaymakam Ersin Tepeli karşıladı.



Kepez'den tam kadro İdil çıkartması



İdil'e ziyarete, AK Parti Kepez ilçe Başkanı Yusuf İşeri ile birlikte belediye meclis üyeleri katıldı. Tütüncü ve beraberindeki heyet, bir saat 20 dakikalık uçuşun ardından Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na ulaştı. Kaymakam Tepeli eşliğinde hemen İdil'e hareket eden Kepez ekibi, belediye hizmetleriyle ilgili bilgi aldıktan sonra bölgeyi inceledi. Esnafların elini sıkıp İdillilerin hal ve hatırını soran Tütüncü ekibi, inşaat halindeki bir cami, Kur'an kursu, park ve asfalt çalışmasının yapıldığı sokaklara gitti. İdil'in Sırtköy ve Karalar beldeleri ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Bozkurta uğrayan Tütüncü, başta şehircilik olmak üzere bölgenin temel belediyecilik hizmeti ihtiyaçlarını yerinde görmüş oldu.



Çocukları sevindirdi



Ziyaret ettiği İdil Müftülüğünde Kur'an öğrenen öğrencileri Antalya'ya davet eden Tütüncü, bu programla ilk kez deniz görecek olan çocukların sevincine ortak oldu. Önümüzdeki günlerde İdilli çocukları Antalya'da ağırlama sözü veren Tütüncü, onlara güzel bir gezi programı hazırlayacaklarını müjdeledi.



İstişareler yapıldı



İdil Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgi alan Tütüncü, bu konularda yönlendirici talimatlar verdi. Yapmış olduğu incelemelerin ardından açıklamada bulunan Tütüncü, İdil Belediyesi ile istişare edilecek ve yardımda bulunacakları konular hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. İdil Belediyesi ekibiyle Kepez'de yaptıkları insan odaklı belediyecilik uygulamalarını anlattıklarını belirten Tütüncü, bu konuda örnekler verdiklerini söyledi.



Halk artık geleceğe bakıyor



Mardin ve Midyat gezileri de yapan Tütüncü, bölgenin terörden arınmasıyla turistik mekanların da ortaya çıktığını söyledi. Terör ile anılan bölge halkının artık geleceğe baktığını belirten Tütüncü, "Bizim yapmaya çalıştığımız da zaten böylesi güze bir hava ortaya çıkmasıydı." dedi.



Kardeşlik hukukumuz gelişecek



Türkiye'nin kuzeyiyle güneyiyle, doğusuyla batısıyla bölünmez bir bütün olduğunun altını çizen Tütüncü, "Bizi parçalamaya kalkanlar, yine hüsranla karşılaşacaklar. Çok farklı kültürel zenginliklere sahibiz. Kardeşlik hukukunu geliştirip, terörü dize getirdiğimizde anlatacak çok şeyimiz olacak" diye konuştu. - ANTALYA