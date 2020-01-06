Tutunamayanlar yarın akşam başlıyor

06.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:06

Yarın akşam izleyici karşısına çıkacak dizi, hem absürtlüğü ile hem de diyaloglarıyla çok güldürecek.

Yapımcılığını İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu Tutunamayanlar'ın yayınlanan tanıtımları kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte "tutunamayanlar"

Komedisiyle izleyicilere ekran başında keyifli dakikalar yaşatacak dizinin karakterler şöyle;

Tarık (Doğu Demirkol): Hayatı boyunca hiç çalışmamış olan Tarık annesinin ısrarlarına dayanamayarak iş aramaya karar verir. Yine bir iş görüşmesinde tanıştığı İrem'e aşık olan Tarık, İrem'i etkilemenin yolunun zengin ve başarılı olmaktan geçtiğini düşünüp kendi işini kurma girişimlerinde bulunur. Bu iş girişimlerinde İlham Perisi İlhan'ın yardımını alacaktır.

İrem (Ece Çemişoğlu): Zengin bir ailede dünyaya gelen İrem, babasının her şeyi kaybetmesiyle sıfırdan bir hayat kurmak için çabalar. Babasının kötü şöhreti yüzünden bir türlü iş bulamayan İrem'in hayatı yine böyle bir iş görüşmesinde tanıştığı Tarık'la beraber değişir. Tarık sayesinde bir iş ve kalacak bir yer bulan İrem Tarık'ın yaşadığı mahalleye taşınır ve mahallenin kitap kafesinde çalışmaya başlar.

İlhan (Zafer Algöz): On iki bin yaşındaki İlhan vizyonsuz bir ilham perisidir. Yıllarca Anadolu'da kalan İlhan'ın tüm davranışları ve görüntüsü tipik bir Orta Anadoluluya dönüşmüştür. Sürekli çekirdek yiyen, Orta Anadolu şivesiyle konuşan İlhan, Tarık'a başarılı olacağına inandığı iş girişimi fikirleri verecektir ve geçmişe gitme yeteneğini bu uğurda kullanacaktır.

Cemile (Asuman Dabak): Tarık ve Ayşe'nin annesi Cemile'nin evlatlarının mürüvvetini görmekten başka gayesi yoktur. Fakat çocuklarına uygun birer kısmet bulamamaktadır. Tarık'ın İrem'e olan ilgisini fark eden Cemile, İrem'i oğluna layık görmez ve aralarını bozmak için elinden geleni yapar.

Ayşe (Yeliz Kuvancı): Tarık'ın ablası Ayşe, psikoloji bölümü bitirmiş ancak yüksek lisansını yapamamıştır. En büyük hayali bir gün klinik psikolog olmakken mahallede yaşayan zengin iş kadını Belgin'in çocuğuna bakıcılık yapmak zorunda kalmıştır.

Hicabi (Şinasi Yurtsever): 50 yaşlarında bir profesör olan Hicabi Cihangir, mahallede kurulan 3 katlı bir apartman üniversitesi olan Özel Cihangir Üniversitesi'nin sahibi ve rektörüdür. Üniversiteyi para kazanmak için kurmuş olan Hicabi üniversitesini kar eden bir kurum haline getirmek için çaba gösterecektir.

Belgin (Hande Katipoğlu): Eski bir ünlü ve magazin figürü olan Belgin mahallede büyük bir malikanede kardeşi Yağız ve oğlu Barkın'la yaşamaktadır. Oğlu Barkın'ın bakıcılığını Ayşe yapmaktadır. Tek tutkusu yeniden gündeme gelmek olan kendini gündeme getireceğini inandığı girişimler için Tarık'a destek olacaktır.

Yağız (Bora Akkaş): Ablası Belgin'le birlikte yaşayan Yağız, çocukluğunda Tarık ve diğerlerinin kendini dışlaması nedeniyle mahalleliye fakirler gibi yaşadığını göstermeye çalışan bir gençtir. Tarık'ın gözüne girmekte zaten başarısız olan Yağız'ın İrem'e karşı hissetmeye başladığı aşk Tarık'ın kendisinden daha da uzaklaşmasına neden olur.

Şair Lütfü (Barış Yıldız): Büyük bir şair olmak isteyen Lütfü'nün bugüne kadar yazdığı tüm şiirleri bastırdığı şiir kitabı hiç satmamıştır. Annesinin memleketten yolladığı erzaklar ve harçlıklarla geçinen Lütfü, Tarık'a iş kurma girişimlerinde destek olurken ve kendi şiirleri için de ilham arar.

Hikmet (Uğur Serhan): Mahalledeki kitap kafenin sahibi Hikmet, hırsları ve para kazanma derdi olmayan, babacan biridir. Nurdagül'le mutlu bir evliliği olan Hikmet'in bir türlü çocuğu olmamaktadır.

Nurdagül (Dilek Çelebi): Hikmet'le evli olan Nurdagül, Cemile'nin en yakın arkadaşı ve mahallenin ayaklı gazetesidir. Mahallede olan biten her şeyden ilk Nurdagül'ün haberi olur. Bir türlü çocuğu olmayan Nurdagül Cemile'nin tüm ikazlarına rağmen şifacı şifacı dolaşarak bu derdine bir derman arayacaktır.

Eylem (Dilhan Nazözgülüş): Eylem, güçlü, kimseye minnet duymayan, haksızlığa gelemeyen biridir. Yetimhanede büyümüştür. Tek başına yaşamaya alışkın olan Eylem elinde olmayan sebeplerden dolayı yeni iş arkadaşı İrem'le ev arkadaşı olur. Tarık ve İrem'in birbirine olan ilgisini fark eden Eylem, her iki tarafın da bu konuda sırdaşı olacaktır.

Tutunamayanlar yarın akşam TRT 1'de

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi iddialı isimler yer alıyor.

Çok konuşulacak dizinin genel hikayesi ve künyesi ise şöyle;

Yapım: İstanbul Medya Akademisi, Neden Film

Yönetmenler: Osman Nail Doğan, Murad Zaloğlu

Senaristler: Mustafa Karataş, Osman Nail Doğan

Oyuncular: Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak, Uğur Serhan, Dilek Çelebi, Dilhan Nazözgülüş

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) âşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir. İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi'nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Kaynak: Bültenler