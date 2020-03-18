Türsab Başkanı Firuz Bağlıkaya koronavirüs salgını sonrasında değerlendirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Türsab Başkanı Firuz Bağlıkaya koronavirüs salgını sonrasında değerlendirdi - Haber
Bağlıkaya, Türkiye, Güncel

Türsab Başkanı Firuz Bağlıkaya koronavirüs salgını sonrasında değerlendirdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

18.03.2020 08:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:30
Türsab Başkanı Firuz Bağlıkaya koronavirüs salgını sonrasında değerlendirdi

Global bir krize dönüşen koronavirüs salgınının Türkiye turizm sektörüne etkileri ve sektörün beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Turizm Güncel Köşe Yazarı Savaş Daş ve Sabah Gazetesi Turizm Editörü Betül Alakent, Bağlıkaya'ya sektörün içinde bulunduğu ekonomik darboğaza dair merak edilenleri sordu.

Koranavirüs salgınından en çok etkilenenlerin seyahat ve turizm sektörleri olduğuna dikkat çeken TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, rezervasyonların bıçak gibi kesildiğini ve ardından iptallerin başladığını belirtti. Bağlıkaya; "Sektör şu anda kasım, aralık, ocak, şubat aylarında yapılan tüm ön rezervasyonlarını kaybediyor. İptaller ardı ardına gelirken, yeni rezervasyon hiç gelmiyor. Türkiye'ye seyahate gelmek isteyen insanlara rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, erteleyin ileri bir tarihe öteleyin yönünde telkinlerde bulunuyoruz. Ancak yurt dışından gelen yeni rezervasyon hiç yok. Yurt içinde de seyahat acentaları çok zor durumda. Şu anda rezervasyon yapmış, tatil satın almış insanların paralarını geri talep ettiği yerler seyahat acentaları. Acenta, parayı alıp cebine koymuyor. Otel, uçak ve diğer servis hizmetleri ödeniyor.Para adreslere dağıtılmış durumda. Seyahat acentası parayı ödemiyor gibi görünüyor ama para nasıl ödenecek? Tüketici hakları düzenlenirken aslında acentanın ve diğer paydaşların ilişkilerinin de düzenlenmiş olması lazım" dedi.

FİRUZ BAĞLIKAYA: "TATİLİNİ İPTAL ETME ERTELE"

Yaşanan süreçte "Kimsenin gemisini tek başına kurtaramayacağı çok açık" diyen TÜRSAB Başkanı, krizin el birliği ile atlatılabileceğinin altını çizdi. Yurt dışı rezervasyonlarında kayıpların yüzde 35-40 oranına ulaştığına dikkat çeken Bağlıkaya; "Önümüzdeki dönemde sektörde kartlar yeniden dağılacak, oyuncular değişecek gibi görünüyor. Türk turizmciler olarak yerimizde sapasağlam olmamız lazım ki bu arayı mümkün olduğunca telafi edebilelim. Krizin ne zaman biteceği öngörülememesinden dolayı şubat, mart, nisan ayları gitti. Şu anda sektör sıfıra doğru gidiyor. Yaşadığımız şey çoklu organ yetmezliği gibi. Uçak seferleri iptal olduğundan yabancı turistin gelmesi mümkün değil. İç turizmde vatandaşa tatilini iptal etme, ertele çağrısı yapıyoruz" sözleriyle sektörde yaşananları dile getirdi.

"TURİZM SEKTÖRÜ TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ TARİHİNİN EN ZOR SINAVINI VERİYOR"

Sektör paydaşlarının birlikte hareket ettiğini belirten Bağlıkaya, Turizm İstişare Kurulu (TİK) olarak istihdam, likidite akışı ve kamuya olan yükümlülüklerin ertelenmesi gibi başlıkların ilgili Bakanlıklara iletildiğini söyledi. Konaklama vergisinin ertelenmesi ve sektörde toplu işten çıkarmaların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Bağlıkaya; "Bu dönemde kilit gördüğümüz kalifiye kadroların mağdur edilmemesi için devlet desteğinin olmasını talep ediyoruz. Küçük işletmelerimiz için belli bir rakama kadar teminatsız kredi talebimiz oldu. Bizim beklediğimiz şey; turizm segmentiyle ilgili ekonomik önlemlerin alınması. Bütün bu taleplerimizle ilgili Cumhurbaşkanlığımızın yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Likidite akışının sağlanması, kamu borçları şahıs borçlarının ötelenmesi, işlem yapılmaması lazım. İnanıyorum ki herkesi tatmin edecek bir paket açıklanacak. Bakanlığımızdan 2020 aidatlarının alınmaması konusunda yetki istedik. İkinci olarak evden çalışmayla ilgili müsaade istedik. Çünkü acentaların açık bulundurulma zorunluluğu var, bu konuda cevap bekliyoruz. Ayrıca bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantıda belediye nezdinde acentalara yük olacak vergilerin ötelenmesiyle ilgili talepte bulunduk. Salgının insani boyutuyla ilgili bütün dünya çaresiz. Sistemin suyu tüketici ve sistem kilitlendi. Yeni duruma adapte olarak yeni önlemlerin alınması lazım.Bu şekilde ekonomik olarak ülkemizi ve sektörümüzü ayakta tutabiliriz" sözleriyle seyahat acentalarının beklentilerini dile getirdi.

"İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPAN GLOBAL ONLİNE FİRMALAR VATANDAŞI MAĞDUR ETTİ"

Bağlıkaya; "Bu süreçte yaşanan seyahat kısıtlamasından dolayı global online internet sitelerinden, hiç tanımadığımız şirketlerden tatil satın alanların eli yandı.Vatandaş hiçbir servis alamadığı gibi paralarını da alamıyor. Kriz var, neredeler? Online şirketlerin hiçbiri şimdi ortada yok. Bir şey değişecek mi evet değişecek. Biz insani bir iş yapıyoruz. Temas ağırlıklı bir iş yapıyoruz. Bu krizden sonra bu online şirketlere olan ilgi azalacak, insanlar muhatap bulabileceği bir acentaya başvuracak.Ticaret, tekrar bizim yapmakta olduğumuz şekle dönecek. Global anlamda bir konsolidasyon yaşanacak. Türkiye aldığı önlemler ve vaka sayısının az olması nedeniyle rakipleri arasında avantajlı bir durumda.Sağlık Bakanlığımız bugüne kadar çok başarılı bir operasyon yürüttü. Alınan önlemleri dünyaya anlatabilirsek fiyatta ve talepte düşüş yaşamayız" dedi.

"TİK İLE YERLİ TURİST İÇİN UYGUN FİYATLI TATİL PAKETLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Turizm İstişare Kurulu (TİK) ile birlikte koronavirüs salgını sonrasında sektörü canlandıracak adımlar atmak için çalıştıklarını ifade eden Bağlıkaya; "Yaz aylarında yerli turistin tatil yapabilmesi için mümkün olduğunca standart ve uygun tatil paket hazırlıklarımız var.Hava yollarının belli destinasyonlara ve otellerinse belli bir kapasiteye kadar sabit fiyat uygulaması yapabileceğini, acentaların da bunu paket haline getirerek minimum giderleri kadar bir masraf üstüne ekleyerek satma konusunda bir çalışmamız var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz, önümüzdeki haftaya kadar tamamlayıp açıklamayı planlıyoruz.Sezon öncesi yeni tedbirler de almak gerektiriyor. Açık büfe sisteminin nasıl devam edeceği de belirsiz. Salgın devam ederse her şey dahil model değiştirebilir, aksi halde insanlar o ortamda olmak istemeyecektir" dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu Haber
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu
Survivor'da ada şartlarına alışamayan yarışmacı diskalifiye edildi Haber
Survivor'da ada şartlarına alışamayan yarışmacı diskalifiye edildi
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu Haber
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu
Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Haber
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
Pekin yönetiminden Trump'ın 'Çin virüsü' paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları...
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Emrah Rita Wilson Hülya Avşar Meryem Uzerli
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Wuhan İtalya Futbol
Şu an buradasınız: Türsab Başkanı Firuz Bağlıkaya koronavirüs salgını sonrasında değerlendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 08:43:47. #1.15#