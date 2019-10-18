18.10.2019 16:46

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Karar ile haklılığımız tescillendi"

TÜRSAB Başkanı booking.com'a açtıkları dava kararını değerlendirdi

AYDIN - Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Kararı değerlendiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya "Bundan sonra bu ve benzer firmalara dava açmaya temel oluşturacak elimizde bir karar var" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya TÜRSAB seçimleri öncesinde Didim'deki üyeleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. "Değişim devam ediyor" sloganıyla çalışmalarını anlatan Bağlıkaya, acentelerin sıkıntılarını dinleyerek, tasarısı hazırlanan acente yasasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Didim'deki seyahat acenteleri temsilcileri de toplantıya büyük ilgi gösterdi.

Toplantı sonrasında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna dair açtığı davayı Mahkeme kabul ederek karar bağlamasıyla ilgili olarak değerlendirme yapan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki görülen davada Mahkeme, booking.com'un haksız oluşturduğunu belirtti.

Dava sonucunun önemine değinen Bağlıkaya, "Haksız rekabet seyahat acenteleri birliği yasasının 1618 maddesince haksız rekabet oluşturacak şekilde belgesiz faaliyet yapan, uluslar arası bir şirketle ilgili haksız rekabet davamız vardı. Bugün sonuçlandı. Davamızda haklı olduğumuz haksız rekabet yapıldığı ve belgesiz faaliyet yapıldığı mahkemece tespit edilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte firmanın belge alarak ve kayda girerek, Türkiye'de vergilendirilerek faaliyet yapması konusunda karar çıktı. Bundan sonraki süreç bir üst mahkeme süreci olabilir veya uygulama süreci neyse o devreye girecek. Bundan sonra süreçte açtığımız davada haklı olduğumuz tespit edilmiş oldu. Bundan sonra bu ve benzer firmalara dava açmaya temel oluşturacak elimizde bir karar var. Bundan sonraki süreçte bu tür faaliyet gösteren firmalara dava açmaya devam edeceğiz. Bu kararın emsal karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü anılan firma dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi ve Türkiye'de belgesiz faaliyet yapıp haksız rekabete sebep oluyordu. Bu amaçla şikayette bulunmuştuk. Mahkemede şikayetimizi yerinde haklı buldu, bugünkü karar onun tescili oldu. Dolayısıyla bu tür faaliyet yapan diğer firmalara da dava açma yönünde hareket edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA