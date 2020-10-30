Türkü Sözleri! En anlamlı türkü sözleri! En güzel türkü sözleri! Türkülerde geçen en güzel sözler?
Türküler bizim kültürümüzde oldukça önemli bir yer kaplıyor. Bu noktada oldukça dikkat ve zaman içinde efsaneleşmiş bazı türküler ve sözler var. Peki, en sevilen türkü Sözleri nelerdir! En anlamlı türkü sözleri! En güzel türkü sözleri! Türkülerde geçen en güzel sözler?
Türküler kültürümüzün en önemli parçalarından bir tanesi. Durum böyle olunca türkülerden edindiğimiz birçok önemli ayrıntı ve öğüt var. Peki, en sevilen türkü Sözleri nelerdir! En anlamlı türkü sözleri! En güzel türkü sözleri! Türkülerde geçen en güzel sözler?
TÜRKÜ SÖZLERİ
Ada Yolu Kestane
Ada Yolu Kestane
Amanın Dökülür Dane Dane
Amanın Dökülür Dane Dane
Kızlar Yola Dizilmiş
Amanın Alalım Birer Dane
Ada Yolu Yamandır
Amanın Da Yolları Yamandır
Bolu Dağı Dumandır
Amanın Bolu Dağı Dumandır
Dostlar Vurun Sazlara
Amanın Eylenecek Zamndır
Ada Yolu Düz Gider
Amanın Ada Yollu Düz Gider
Bir Edalı Kız Gider
Amanın Bir Edalı Kız Gider
O Kız Yolu Şaşırmış
Amanın İnşallah Bize Gider
Açma Zülüflerin Yar Yellere Karşı
Açma Zülüflerin Yar Yar Yellere Karşı
Senin Zülfün Benim Telim Değil Mi
Bülbül Figan Eder Güllere Karşı
O Yar Benim Gülüm Değil Mi
Sallama Saçların Yar Yar Sen De Bulursun
Azrail Misali Yar Yar Canım Alırsın
Etme Bu Cefayı Yar Yar Kanlım Olursun
Bu Kul Senin Kulun Kulun Değil Mi
Açıl Mor Menevşem Bahar Erişti
Açıl Mor Menevşem Bahar Erişti
Lale Sümbül Nergis Reyhan Yetişti
Benim Kısmetime Ak Zambak Düştü
Menevşem (Oy) Bir Tanem (Ey) Haydi De Haydi
Çadır Almış Nerelerden Gelirsin
Benim Sana Yandığımı Bilirsin
Çok Da Sürmez Benim Gibi Olursun
Menevşem (Oy) Bir Tanem (Ey) Haydi De Haydi
Açılmış Menevşem Ne Güzel Olmuş
Lalesi Sünbülü Hep Bize Kalmış
Seni Seven Gözler Uykuya Dalmış
Menevşem (Oy) Bir Tanem (Ey) Haydi De Haydi
Acılar İçimde Kaldı
Acılar İçimde Kaldı
Maziye Baktım Ağladım
Ömür Bir Akşam Güneşi
Battıkça Baktım Ağladım
Tutuştu Gönül Çerağım
Bozuldu Virane Bağım
Kapandı Yolum Yolanım
Derdimi Getirmem Dile
Bitmez Ki Çektiğim Çile
Feryadım Yolcu Benimle
Dağlara Çıktım Ağladım
Tutuştu Gönül Çerağım
Bozuldu Virane Bağım
Kapandı Yolum Yolanım
Abdal Olsam Şallar Giysem Ağnime
Abdal Olsam Şallar Giysem Ağnime
Gezen Abdallara (Da Anam) Eş Deli Gönül
Ta Ezelden Aşıkların Kalbine
Değer İragipten (Anam) Taş Deli Gönül
Bir Hüsnü Güzele (Anam) Meylimi Verdim
Kalbimde İkrarımda (Anam) Dilimde Verdim
Ben Dostu Gördükçe (Anam) Artıyor Derdim
Aksın Gözlerimden (Anam) Yaş Deli Gönül
(Yeldirme)
(Ey Dost) Sen Özümü Erenlerden Ayırma
Zamane Halkına Sırrın Duyurma
Alem Sele Gitmis Yanıp Kayırma
Sen Kendi Sevdana Coş Deli Gönül
A Sevdiğim Pir Misin
A Sevdiğim Pir Misin
Şu Yerlerde Bir Misin
Geceler Onbeş Saat
Gel Desem Gelir Misin
Gel Yanıma Yanıma
Salında Gel Gir Koluma
Öyle Yarim Öyledir
Şimdi Zaman Böyledir
Şu Karşıki Haneyler
Yıkılsın Meyhaneler
Acep Şehit Olur Mu
Yar Yoluna Ölenler
Gel Yanıma Yanıma
Salında Gel Gir Koluma
Öyle Yarim Öyledir
Şimdi Zaman Böyledir
A Buğdeyim Buğdeyim A Buğdeyim Buğdeyim
Sereyim Gurudeyim
Senin (De) Dudu (Mudu Da) Dillerini
(Amanın Da Sürmeli Fadime'm)
Ben Nerede Unudeyim
Keklik Sesi Var
Kayalarda Keklik Sesi Var
Söyleyin (De) Bende Nesi Var
Söyleyin (De) Bende Nesi Var (Hey)
Şu Güzelin (De) Bende Nesi Var
Gel Yavrum Alaydım Seni De Seni
Kollarıma Saraydım (Amanın Da) Yar Seni
Senin Gibi Oyunbaz
Cilvesine Doyulmaz
Doyulmaz Aman Aman
Buğdeyimi Biçeyim
Soğuk Sular İçeyim
Güzellerin (Aman Da) İçinde
(A Yarim De Sürmeli Fadimem)
Ben Yarimi Seçeyim
Keklik Doleşir
Kayalarda Keklik Doleşir
Su Güzel (De) Kimlere Doleşir
Su Güzel (De) Kimlere Doleşir (Vay)
Su Güzel (De) Kimlere Doleşir
Gel Yavrum Alaydım Seni De Seni
Kollarıma Saraydım (Amanın Da) Yar Seni
Senin Gibi Oyunbaz
Cilvesine Doyulmaz
Doyulmaz Aman Aman