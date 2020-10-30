Türkü Sözleri! En anlamlı türkü sözleri! En güzel türkü sözleri! Türkülerde geçen en güzel sözler?

Türküler bizim kültürümüzde oldukça önemli bir yer kaplıyor. Bu noktada oldukça dikkat ve zaman içinde efsaneleşmiş bazı türküler ve sözler var. Peki, en sevilen türkü Sözleri nelerdir! En anlamlı türkü sözleri! En güzel türkü sözleri! Türkülerde geçen en güzel sözler?

Türküler kültürümüzün en önemli parçalarından bir tanesi. Durum böyle olunca türkülerden edindiğimiz birçok önemli ayrıntı ve öğüt var. Peki, en sevilen türkü Sözleri nelerdir! En anlamlı türkü sözleri! En güzel türkü sözleri! Türkülerde geçen en güzel sözler?

TÜRKÜ SÖZLERİ

Ada Yolu Kestane

Ada Yolu Kestane

Amanın Dökülür Dane Dane

Amanın Dökülür Dane Dane

Kızlar Yola Dizilmiş

Amanın Alalım Birer Dane

Ada Yolu Yamandır

Amanın Da Yolları Yamandır

Bolu Dağı Dumandır

Amanın Bolu Dağı Dumandır

Dostlar Vurun Sazlara

Amanın Eylenecek Zamndır

Ada Yolu Düz Gider

Amanın Ada Yollu Düz Gider

Bir Edalı Kız Gider

Amanın Bir Edalı Kız Gider

O Kız Yolu Şaşırmış

Amanın İnşallah Bize Gider

Açma Zülüflerin Yar Yellere Karşı

Açma Zülüflerin Yar Yar Yellere Karşı

Senin Zülfün Benim Telim Değil Mi

Bülbül Figan Eder Güllere Karşı

O Yar Benim Gülüm Değil Mi

Sallama Saçların Yar Yar Sen De Bulursun

Azrail Misali Yar Yar Canım Alırsın

Etme Bu Cefayı Yar Yar Kanlım Olursun

Bu Kul Senin Kulun Kulun Değil Mi

Açıl Mor Menevşem Bahar Erişti

Açıl Mor Menevşem Bahar Erişti

Lale Sümbül Nergis Reyhan Yetişti

Benim Kısmetime Ak Zambak Düştü

Menevşem (Oy) Bir Tanem (Ey) Haydi De Haydi

Çadır Almış Nerelerden Gelirsin

Benim Sana Yandığımı Bilirsin

Çok Da Sürmez Benim Gibi Olursun

Menevşem (Oy) Bir Tanem (Ey) Haydi De Haydi

Açılmış Menevşem Ne Güzel Olmuş

Lalesi Sünbülü Hep Bize Kalmış

Seni Seven Gözler Uykuya Dalmış

Menevşem (Oy) Bir Tanem (Ey) Haydi De Haydi

Acılar İçimde Kaldı

Acılar İçimde Kaldı

Maziye Baktım Ağladım

Ömür Bir Akşam Güneşi

Battıkça Baktım Ağladım

Tutuştu Gönül Çerağım

Bozuldu Virane Bağım

Kapandı Yolum Yolanım

Derdimi Getirmem Dile

Bitmez Ki Çektiğim Çile

Feryadım Yolcu Benimle

Dağlara Çıktım Ağladım

Tutuştu Gönül Çerağım

Bozuldu Virane Bağım

Kapandı Yolum Yolanım

Abdal Olsam Şallar Giysem Ağnime

Abdal Olsam Şallar Giysem Ağnime

Gezen Abdallara (Da Anam) Eş Deli Gönül

Ta Ezelden Aşıkların Kalbine

Değer İragipten (Anam) Taş Deli Gönül

Bir Hüsnü Güzele (Anam) Meylimi Verdim

Kalbimde İkrarımda (Anam) Dilimde Verdim

Ben Dostu Gördükçe (Anam) Artıyor Derdim

Aksın Gözlerimden (Anam) Yaş Deli Gönül

(Yeldirme)

(Ey Dost) Sen Özümü Erenlerden Ayırma

Zamane Halkına Sırrın Duyurma

Alem Sele Gitmis Yanıp Kayırma

Sen Kendi Sevdana Coş Deli Gönül

A Sevdiğim Pir Misin

A Sevdiğim Pir Misin

Şu Yerlerde Bir Misin

Geceler Onbeş Saat

Gel Desem Gelir Misin

Gel Yanıma Yanıma

Salında Gel Gir Koluma

Öyle Yarim Öyledir

Şimdi Zaman Böyledir

Şu Karşıki Haneyler

Yıkılsın Meyhaneler

Acep Şehit Olur Mu

Yar Yoluna Ölenler

Gel Yanıma Yanıma

Salında Gel Gir Koluma

Öyle Yarim Öyledir

Şimdi Zaman Böyledir

A Buğdeyim Buğdeyim A Buğdeyim Buğdeyim

Sereyim Gurudeyim

Senin (De) Dudu (Mudu Da) Dillerini

(Amanın Da Sürmeli Fadime'm)

Ben Nerede Unudeyim

Keklik Sesi Var

Kayalarda Keklik Sesi Var

Söyleyin (De) Bende Nesi Var

Söyleyin (De) Bende Nesi Var (Hey)

Şu Güzelin (De) Bende Nesi Var

Gel Yavrum Alaydım Seni De Seni

Kollarıma Saraydım (Amanın Da) Yar Seni

Senin Gibi Oyunbaz

Cilvesine Doyulmaz

Doyulmaz Aman Aman

Buğdeyimi Biçeyim

Soğuk Sular İçeyim

Güzellerin (Aman Da) İçinde

(A Yarim De Sürmeli Fadimem)

Ben Yarimi Seçeyim

Keklik Doleşir

Kayalarda Keklik Doleşir

Su Güzel (De) Kimlere Doleşir

Su Güzel (De) Kimlere Doleşir (Vay)

Su Güzel (De) Kimlere Doleşir

Gel Yavrum Alaydım Seni De Seni

Kollarıma Saraydım (Amanın Da) Yar Seni

Senin Gibi Oyunbaz

Cilvesine Doyulmaz

Doyulmaz Aman Aman