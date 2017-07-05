Türksoy'dan Madalya Töreni ve Konferans

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, gelecek yıl 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak TÜRKSOY'un Türk dünyasını gelecek kuşaklara aktarmak için edebiyat, sanat ve diplomasi alanlarında birçok faaliyete imza attığını söyledi.



TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen Madalya Takdim Töreni ve "Nursultan Nazarbayev'in Milli Şuurun Şahlandırılması Manifestosu ve Türk Akademisyenlerine Düşen Görevler Konferansı'na, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat, akademisyen ve gazeteci katıldı.



Genel Sekreteri Kaseinov, törenin açılışında yaptığı konuşmada Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın geçen yıl bağımsızlıklarının, bu yıl da diplomatik ilişkilerinin 25. yılını kutladıklarına dikkati çekti.



Devletler için uzun sayılmayan bu 25 senelik sürede Türk dünyasının aydınlık geleceği için önemli adımlar atıldığını aktaran Kaseinov, "İlişkilerin güçlenmesine herkesin ayrı ayrı ve kurumsal olarak çok önemli katkıları oldu." dedi.



Türk Cumhuriyetlerine TÜRKSOY'a verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Kaseinov, "Bu destekler, coğrafyadaki tüm bilim adamlarımız arasında dostluk ve kardeşlik bağı kurulmasına vesile oldu." dedi.



Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da TÜRKSOY'un düzenlediği madalya töreni ve konferansın bölge devletleri için büyük önem taşıdığını söyledi.



Saparbekulı, TÜRKSOY'un kültür sanat alanında yaptığı çalışmalarla artık sadece Türk dünyasında değil, tüm dünyada tanınmış bir uluslararası kuruluş olduğunu vurguladı.



Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Nursultan Nazarbayev'in mart ayında ortaya koyduğu Milli Şuurun Şahlandırılması Projesi'nin kamu bilincinin modernizasyonu açısından büyük önem taşıdığını anlattı.



Nazarbayev'in siyasi reform ve ekonomik modernleşme projelerine ek olarak kamu bilincinin modernleşmesine öncelik verdiğine dikkati çeken Ercilasun, Nazarbayev'in "Bilinç işten önce olmalı. İşten önce bilinç modernleşip yenilenmeli." sözlerini hatırlattı.



Konuşmaların ardından aralarında Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan'ın da bulunduğu çok sayıda akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine madalyaları verildi.