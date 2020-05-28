Türksat Model Uydu Yarışması'na rekor başvuru Türksat Model Uydu Yarışması'na yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden 149 takım tarafından başvuru yapıldı.

Türksat Model Uydu Yarışması'na yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden 149 takım tarafından başvuru yapıldı.

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle üniversite öğrencileri arasında bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan uluslararası Türksat Model Uydu Yarışması'na yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden 149 takım tarafından rekor sayıda başvuru yapıldı. İlk kez düzenlendiği 2016 yılında 7 takımın başvurduğu Türksat Model Uydu Yarışması'na 2017 yılında 25 takım, 2018 yılında 34 takım, geçen yıl ise 51 farklı üniversiteden 95 ayrı takım başvuruda bulunmuştu.

Takvime uygun şekilde devam eden yarışmada, yarışmanın 2. etabı olan PDR raporlarının değerlendirilmesi safhasına geçildi. 7 etapta gerçekleşen Türksat Model Uydu Yarışması'nda uçuşları da içeren final etabı, Eylül ayında gerçekleşecek. Uçuş etabında başarı gösteren takımların ödülleri, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest etkinliğinde takdim edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA