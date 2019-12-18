TÜRKPA'nın faaliyeti güçlendiriliyor

18.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:00

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısında, TÜRKPA'nın faaliyetinin güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı.

Bakü'deki toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve gözlemci sıfatıyla Özbekistan Meclis Başkanı Tanzila Narbayeva başkanlığındaki heyetler ile TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov katıldı.

Toplantıda konuşan Şentop, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi gibi küresel örgütlerin hakim devletlerin çıkarlarına çalışan çifte standarda sahip, bölgesel sorunlara bölge ülkelerinin gözüyle bakamayan bir düzene dönüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" ifadesine atıfta bulunan Şentop, "Dünya artık eski dünya değildir.

Yeni dünyada hemen hemen herkes, teknolojinin sağladığı imkanlarla paralel olarak birey ölçeğinde dahi uluslararası arenada yerini almaktadır.

Bunun en doğal sonuçlarından biri de milletlerin temsilcileri parlamenterlerin ve parlamenter yapıların uluslararası alanda varlığını ve etkinliğini her geçen gün artırmasıdır." dedi.

İnsanlığa karşı işlenen terör gibi suçlarda iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini burgulayan Şentop, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak özellikle FETÖ, PKK ve PYD terör örgütleriyle mücadelenin ülkemizin en öncelikli milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etmeliyim. Üye ülkelerden FETÖ'nün ülkelerindeki faaliyetlerine ve mevcudiyetine yönelik kesin tedbirler almalarını, Türkiye tarafından yapılan iade ve mal varlığı dondurma taleplerine ilişkin süreçleri neticelendirmelerini bekliyoruz.

En başta kardeşlik hukuku, sonrasında bu çatı altında yürüttüğümüz parlamenter diplomasinin gereği terör ve organize suç örgütleriyle mücadeledeki iş birliğimizi daha da güçlendirmeliyiz."

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin de parlamentolar arası iş birliğinin gelişmesinin Türk devletleri arasındaki iş birliğinin daha da pekişmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Nigmatulin, Türk devletlerinin ortak çıkarlar ve kardeşlik ilişkilerini derinleştirmek için tüm imkanlardan faydalanması gerektiğini kaydetti.

Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov da TÜRKPA'nın Türk devletleri ve hakları arasındaki dostluğun pekiştirilmesi açısından yapıcı bir güç olduğunu belirtti.

Cumabekov, Kırgızistan olarak TÜRKPA'nın daha güçlü hale gelmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Özbekistan Meclis Başkanı Tanzila Narbayeva da TÜRKPA toplantısına ilk kez katılıyor olmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.

Narbayeva, TÜRKPA'yı Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli platform olarak gördüklerini, TÜRKPA'ya tam üye olmaya olumlu baktıklarını ifade etti.

Heyet başkanlarının konuşmalarının ardından yapılan müzakerelerde Türk Dünyası Kadın Milletvekilleri Grubunun ve Türk Dünyası Genç Parlamenterler Grubunun kurulması kararlaştırıldı. Bildiri kabul edilmesiyle sona eren toplantının ardından katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.

"TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz"

Toplantı sonrasında katılımcı meclis başkanları basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov, kabul edilen bildiride Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çözümüne destek verildiğini belirtti.

Asadov, TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısının 2020'de Kazakistan'da yapılacağını açıkladı.

TBMM Başkanı Şentop da bugünkü toplantıda TÜRKPA mevzuatında bazı iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayarak, "Altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz. Kurumsal altyapısını çeşitlendirerek TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz. TÜRKPA üyesi olmayan diğer kardeş ülkelerin de bu yapıya dahil olmalarını sağlamak için gayret ediyoruz. Özbekistan da inşallah en yakın zamanda üye olarak dahil olacak TÜRKPA'ya. Darısı Türkmenistan'ın başına. TÜRKPA'yı güçlendirmek ve uluslararası alanda etkin yapı haline getirmek hepimizin vazifesi." diye konuştu.

Kaynak: AA