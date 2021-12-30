Turkovac aşısı nerede üretiliyor? Türkovac nerede üretiliyor? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gönüllüler üzerindeki çalışmalarda etkin ve güvenilir olduğunun kanıtlanmasıyla "Acil Kullanım Onayı" verilen yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın seri üretimine geçildi.

TURKOVAC AŞISI NEREDE ÜRETİLİYOR?

Başvurudan 1 ay sonra onay alan Türkovac'ın üretim tesisini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü hatırlatma dozunu da olduğunu açıkladı. Şanlıurfa'daki aşı üretim tesisinden yapılan programda Koca, Turkovac'ın seri üretimine başlandığını bildirdi.

TÜSEB Başkanı Akdoğan, yerli aşı Turkovac'ın 20 aylık serüvenini AA'ya anlattı:

"Acil kullanım onayı alan aşımıza yönelik ülkemizin başvurusu için gerekli girişimleri DSÖ nezdinde başlattık. DSÖ'den şu an geri dönüşler ulaşıyor, oradan talep edilen belgeleri de karşılayarak başvuru yapılacak"

"Farklı 3-4 komite çalışmaları inceledi, oradaki bilim insanlarımızın onayları ile aşı çalışmaları seri üretim aşamasına geldi. Bu Turkovac'ın güvenlik ve etkinliği noktasında herhangi bir tereddüt olmadığının göstergesidir"

" Turkovac'ın Delta varyantına karşı etkinliğine de bakıldı, diğer inaktif aşıya kıyasla daha iyi sonuçları gördük"

"Turkovac inaktif, neredeyse 100 yıllık bir teknolojiyle üretilmiş bir aşı. Bir bilim insanı olarak bu benim için güvenlilik demek aslına baktığımızda. O nedenle de üç doz Sinovac aşısı olmuştum, dördüncü dozumu TURKOVAC ile olacağım"

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