TÜRKMEN BAKICININ ÖLÜMÜ; MÜEBBET İSTENEN 5 SANIK DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILDI

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de 2019 yılında çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Muhabbat Meremglyyeva'nın apartmanın üçüncü katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada müebbet hapisle yargılanan 5 kadın delil yetersizliğinden beraat etti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Önceki duruşmada savcı mütalaasında sanık savunmaları, deliller ve CİMER'e yapılan "O kadını ben ittim aşağı pişmanım" mesajı da değerlendirilerek sanıkların olay günü birlikte maktulü darbedip kasten camdan aşağı attıklarını belirtti. Savcı mütalaasının devamında sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Savunmalarını yapan sanıkların avukatları ölenin kaçmak için atladığı bu nedenle parmak izinin pencerenin dış pervazında olduğunu ve bundan dolayı 2-2,5 metre uzağa düştüğünü, atılsaydı binanın dibine düşeceğini belirterek müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

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