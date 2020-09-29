Türkiye'yi ayağa kaldıran Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu hazırlandı: Düşmeden önce bilinci kapalıymış

Geçtiğimiz aylarda Gaziantep'te sevgilisinin evinin camından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in şüpheli ölümüyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre Delen'in düşmeden önce bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Ayrıca genç kızın vücudunda sert bir cisimle vurulduğunda oluşabilecek darp izleri tespit edildi.

Gaziantep'te sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinin camından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediyor. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, "Duygu Delen'in düşme anında bilincinin kapalı ancak canlı halde olduğu" tespitine yer verildi. Olay yerindeki, "kemer"in varlığına dikkat çekildi. Ayrıca Duygu Delen'in vücudunda sert bir cisimle vurma sonucu olabilecek "ray tipi ekimoz" tespit edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU SUNULDU

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin haberine göre Delen'in ölümünün aydınlatılması için titiz bir soruşturma yürütülüyor. Duygu Delen olayında resmi bilirkişi olarak atanan Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar tarafından hazırlanan rapor, mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporu Duygu Delen'in intihar mı ettiği yoksa Mehmet Kaplan tarafından aşağıya mı atıldığı yönündeki soruşturmaya ışık tutacak.

GENÇ KIZA SERT BİR CİSİMLE VURULMUŞ

Mehmet Kaplan, ifadesinde Duygu Delen'le aralarında çıkan tartışma nedeniyle arbede yaşandığını, sakinleşmek ve su içmek için mutfağa yöneldiğinde ise pat diye bir ses duyduğunu ve balkondan baktığında Duygu Delen'in yerde yattığını gördüğünü anlattı. Ama Prof. Dr. Hakan Kar, Duygu Delen'in vücudunda tespit edilen ekimozlara dikkat çekti.

1- Sağ kol üst bölgesinde ray tipi ekimoze görünüm.

2- Sağ dirsek dış yüzde V tipi ekimoze ile bunun devamında ray tipi ekimoze görünüm.

3- Sol bacak alt yüzün tamamında ray tipi görünümlü ekimoz.

EKİMOZUN DÜŞMEYLE OLUŞMASI TIBBEN MÜMKÜN DEĞİL

Duygu Delen'in vücudunda oluşan ekimozlarla ilgili olarak, "ray şeklindeki ekimozların, olay yeri görüntülerdeki genç odası zemininde yer alan kemer ile darp sonucu oluşmuş olabileceği gibi, olay yerinde saptanamayan başkaca sert, künt, silindirik veya köşeli sopa benzeri bir cisimle darp sonucu da oluşmuş olabileceği, ancak kişinin yüksekten düz beton zemine düşmesi sonucu oluşmasının adli tıbbi açıdan beklenmediği" kanaatine yer verildi.

DÜŞMEDEN ÖNCE BİLİNCİ KAPALIYDI

Prof. Dr. Hakan Kar'ın hazırladığı bilirkişi raporunda, düşme anının görüntülerinin incelenmesi ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesi sonucunda Duygu Delen'in "bilincinin kapalı olduğu" kanaati belirtildi.

1- Duygu Delen'in düşerken herhangi bir tepki, refleks ya da kaçınma gibi bir hareket göstermemesi ancak düşmesinden sonra 39 kalp atımı tespit edilmesi, kişinin düşme anında bilincinin kapalı ancak canlı halde bulunduğu kabulünün gerektiği,

2- Duygu Delen'in kan ve idrar örneklerinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmediği, vücudunda "ray şeklinde ekimozlar" tespit edilmiş olmasıyla birlikte değerlendirildiğinde Duygu Delen'in bilincinin kapalı olmasının, darp edilme sonucu meydana gelmiş olabileceği kanaatine varıldı.

3- Duygu Delen'in düşmesi sırasında bisikleti ile geçen çocuğun ve bina görevlisinin herhangi bir bağrışma, ağlama, çığlık ya da gürültü duymamış olması da düşme adında bilincinin kapalı olduğu değerlendirmesine yol açtı. "Bulguların maktulün şüpheli tarafından atılmış olma ihtimalini kuvvetlendiren bulgular olduğu" kanaati ifade edildi.

"YOĞUN KANAMAYA BAĞLI ŞOK GEÇİRMİŞ"

Duygu Delen'in düşmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ifadesinde nabız alamadıklarını ancak monitöre bağladıklarında 39 kalp atımı tespit ettiklerini bildirmesi Duygu Delen'in düşme sırasında canlı olduğunun tıbbi delili olarak görülürken, "Kalp atımının 39 gibi düşük bir değerde olması, Duygu Delen'in o saat itibariyle yoğun bir iç kanamaya bağlı şok tablosu içinde olduğunu göstermektedir" denildi.