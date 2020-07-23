Türkiye'ye kaçak giren terörist, polisin dikkatinden kaçamadı Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girerek Ankara'ya gelen PKK/YPG terör örgütü üyesi, düzenlenen operasyonla yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girerek Ankara'ya gelen PKK/YPG terör örgütü üyesi, düzenlenen operasyonla yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sınır dışından ülkeye kaçak yollarla girerek Ankara'ya geldiği belirlenen terör örgütü PKK/YPG'li terörist F.A (19), Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadale (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Bir süre izlenen terörist, Terörle Mücadele ekiplerince bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polisin yaptığı dijital incelemede şüphelinin, terör örgütünün üniformasıyla silahlı olarak fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi. Bölücü örgüt elebaşının resmi önünde ve örgüte ait sözde şehitlikte çekilmiş fotoğrafları da bulunan ve bu yolla kimliği belirlenen F.A'nın, Suriye'deki çatışma bölgelerinde yer aldığı belirlendi.

Terörist F.A'nın üzerinde yapılan aramada, bir miktar döviz ve Türk lirası da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, tutuklandı.

Kaynak: AA